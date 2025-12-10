«Аякс» на выезде вырвал победу у «Карабаха» в Лиге чемпионов

Встреча, которая прошла в среду в Баку, закончилась волевой победой гостей со счетом 4:2. У победителей дубль оформил Оскар Глух (79-я и 90-я минуты), по одному мячу забили Каспер Дольберг (39-я минута) и Антон Гоэи (83). В составе «Карабаха» отличились Камило Дуран (10) и Матеус Сильва (47).
«Аякс» прервал пятиматчевую серию поражений в Лиге чемпионов и с тремя очками идет на 33-м месте в турнирной таблице. «Карабах» (7 очков) располагается на 21-й позиции.
В другом матче испанский «Вильярреал» дома уступил датскому «Копенгагену» — 2:3.
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
10.12.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Фред Грим
Голы
Карабах
Камило Дуран
(Марко Янкович)
10′
Матеус Силва
47′
Аякс
Каспер Дольберг
(Шон Стер)
39′
Оскар Глух
(Лукас Роза)
79′
Антон Гоэи
(Дон-Анджело Канаду)
83′
Оскар Глух
(Мика Годтс)
90′
Составы команд
Карабах
99
Матеуш Кохальски
11
Эммануэль Аддай
10
Абделла Зубир
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
8
Марко Янкович
2
Матеус Силва
86′
18
Дани Болт
44
Эльвин Джафаргулиев
86′
27
Турал Байрамов
15
Леандру Андраде
59′
7
Нариман Ахундзаде
17
Камило Дуран
70′
21
Алексей Кащук
35
Педру Бикалью
86′
9
Хонатан Монтиэль
Аякс
1
Витезслав Ярош
3
Антон Гоэи
2
Лукас Роза
10
Оскар Глух
30
Аарон Боуман
15
Юри Бас
45+1′
24
Жорти Мокио
84′
28
Киан Фитц-Джим
48
Шон Стер
76′
18
Дэви Классен
4
Ко Итакура
65′
6
Юри Регер
9
Каспер Дольберг
65′
19
Дон-Анджело Канаду
7
Рауль Моро
76′
11
Мика Годтс
Статистика
Карабах
Аякс
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
17
20
Удары в створ
6
8
Угловые
4
6
Фолы
3
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
