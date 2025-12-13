Ричмонд
В Польше предъявили обвинения шести футбольным хулиганам, избившим испанцев

В Польше футбольным хулиганам, избившим испанских фанатов, предъявили обвинения.

Источник: AP 2024

ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Обвинения предъявлены шести польским футбольным хулиганам, избившим испанских болельщиков, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

На автомагистрали между Варшавой и Белостоком 11 декабря польские фанаты белостокского клуба «Ягеллония», вооруженные молотками и телескопическими дубинками, напали на автобус с болельщиками испанского «Райо Вальекано» и избили их. В результате инцидента пострадали десять человек: девять испанцев и один поляк. Трое из них были доставлены в госпиталь.

«Нет и не будет согласия на хулиганские выходки. В связи с дракой футбольных хулиганов с испанскими болельщиками на автомагистрали S8 шести людям уже предъявлены обвинения», — написал Кервиньский на платформе Х.

Он добавил, что по данному делу полиция недавно задержала еще 10 человек. «Расследование продолжается, планируются дальнейшие аресты», — написал министр.

В матче Лиги конференций, на который ехали испанские болельщики, «Ягеллония» уступила «Райо Вальекано» со счетом 1:2.

Ягеллония
1:2
Первый тайм: 1:1
Райо Вальекано
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
11.12.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Городской
Главные тренеры
Адриан Семенец
Иньиго Перес
Голы
Ягеллония
Хесус Имаз
44′
Райо Вальекано
Серхио Камельо
(Ривера Альваро Гарсия)
6′
Альфонсо Эспино
(Пеп Чаваррия)
61′
Составы команд
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
27
Бартломей Вдовик
11
Хесус Имаз
10
Афимико Пулулу
85′
80
Оскар Пиетушевски
13
Бернарду Витал
3
Душан Стоинович
15
Норберт Войтушек
89′
9
Димитрис Раллис
8
Давид Драхал
31′
46′
86
Бартош Мазурек
31
Леон Флах
68′
6
Тарас Романчук
7
Алехандро Посо
68′
21
Серхио Лосано
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
3
Пеп Чаваррия
43′
7
Изи Палазон
65′
2
Андрей Рацю
24
Флориан Лежен
5
Луис Фелипе
20
Иван Бальиу
60′
22
Альфонсо Эспино
17
Унаи Лопес
88′
15
Херард Гумбау
6
Пате Сисс
80′
80′
23
Оскар Валентин
10
Серхио Камельо
55′
60′
19
Хорхе Де Фрутос
18
Ривера Альваро Гарсия
60′
21
Фран Перес
Статистика
Ягеллония
Райо Вальекано
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
2
3
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
8
Фолы
18
22
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Эдгар Мальцев
(Латвия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти