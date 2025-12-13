В Польше предъявили обвинения шести футбольным хулиганам, избившим испанцев

На автомагистрали между Варшавой и Белостоком 11 декабря польские фанаты белостокского клуба «Ягеллония», вооруженные молотками и телескопическими дубинками, напали на автобус с болельщиками испанского «Райо Вальекано» и избили их. В результате инцидента пострадали десять человек: девять испанцев и один поляк. Трое из них были доставлены в госпиталь.