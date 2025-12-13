В Польше предъявили обвинения шести футбольным хулиганам, избившим испанцев

ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Обвинения предъявлены шести польским футбольным хулиганам, избившим испанских болельщиков, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
На автомагистрали между Варшавой и Белостоком 11 декабря польские фанаты белостокского клуба «Ягеллония», вооруженные молотками и телескопическими дубинками, напали на автобус с болельщиками испанского «Райо Вальекано» и избили их. В результате инцидента пострадали десять человек: девять испанцев и один поляк. Трое из них были доставлены в госпиталь.
«Нет и не будет согласия на хулиганские выходки. В связи с дракой футбольных хулиганов с испанскими болельщиками на автомагистрали S8 шести людям уже предъявлены обвинения», — написал Кервиньский на платформе Х.
Он добавил, что по данному делу полиция недавно задержала еще 10 человек. «Расследование продолжается, планируются дальнейшие аресты», — написал министр.
В матче Лиги конференций, на который ехали испанские болельщики, «Ягеллония» уступила «Райо Вальекано» со счетом 1:2.
