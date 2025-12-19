Легендарный итальянский клуб на грани краха. А всего два года назад он играл в финале еврокубка

Но в этом сезоне к католическому Рождеству «Фиорентина» плотно осела на последнем месте в таблице и за 15 стартовых туров так и не одержала ни одной победы (ладно хоть получилось пробиться в стыки Лиги конференций). Это худшая подобная серия в истории клуба. Да и вообще, последний раз так плохо в истории Серии А (в смысле количества побед, а не очков) начинал «Кьево» в сезоне-2018/19 — те же ноль побед и шесть баллов после 15 туров. Закончилось все, если что, закономерным последним место и вылетом.