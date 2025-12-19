Легендарный итальянский клуб на грани краха. А всего два года назад он играл в финале еврокубка

К рождественским праздникам Флоренция подходит в ужасном настроении. Любимое городское детище, «Фиорентина», терпит крах, какого не переживала уже очень давно.
Такого позора клуб не знал 25 лет
Да, была катастрофа в начале века, когда по итогам сезона-2001/02 «фиалки» вылетели в Серию В, заняв 17-е место в чемпионате, а затем были объявлены банкротом и расформированы. Но тогда это было связано исключительно с финансовыми причинами — клуб не имел средств даже на выплату зарплаты футболистам и персоналу, долги составляли 50 миллионов долларов, а найти необходимые средства тогдашний владелец «Фиорентины» Витторио Чекки Гори был не в состоянии.
Причем годом ранее в чисто спортивном плане все было не так плохо. Весной 2001-го «фиалки», которых тогда возглавлял только начинавший тренерскую карьеру Роберто Манчини, выиграли Кубок Италии — к слову, последний на сегодня трофей — и стали 9-ми в Серии А. Груз организационно-финансовых проблем утащил «Фиорентину» на дно. Но клуб возродился и спустя несколько лет вернулся в Серию А.
На самом деле не такая уж редкая для Италии история — примерно в это же время похожие драмы пережили «Наполи» и «Парма». Но и те и другие вернулись — пусть и с разной степенью успеха.
В принципе, сейчас можно провести параллели с ситуацией почти 25-летней давности. Что тогда, что сейчас падение получилось стремительным. В 1999-м, за три года до краха, «Фиорентина» финишировала 3-й в Серии А, а если бы не травма Габриэля Батистуты по ходу сезона, могла бы взять скудетто. На следующий сезон достойно рубилась в ЛЧ, где ей немного не хватило до выхода в четвертьфинал.
Сейчас же все последние годы «Фиорентина» все время где-то рядом с зоной Лиги чемпионов и Лиги Европы. 2022 год — 7-е место, 2023-й — 8-е место, 2024-й — 8-е место, наконец, прошлый сезон — 6-е место. Два финала Лиги конференций подряд — в 2023-м и 2024-м. То есть до чего-то большего не хватало самой малости.
Но в этом сезоне к католическому Рождеству «Фиорентина» плотно осела на последнем месте в таблице и за 15 стартовых туров так и не одержала ни одной победы (ладно хоть получилось пробиться в стыки Лиги конференций). Это худшая подобная серия в истории клуба. Да и вообще, последний раз так плохо в истории Серии А (в смысле количества побед, а не очков) начинал «Кьево» в сезоне-2018/19 — те же ноль побед и шесть баллов после 15 туров. Закончилось все, если что, закономерным последним место и вылетом.
Однако сейчас, в отличие от истории начала века, у «Фиорентины» нет никаких финансовых или организационных проблем, а все выплаты производятся вовремя. Владелец и президент «фиалок» Рокко Комиссо — успешный итало-американский бизнесмен, владеющий компанией Mediacom — одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в США. 76-летний предприниматель регулярно критикует итальянские футбольные власти и вообще устройство хозяйства кальчо на Апеннинах, но в равнодушии к клубу его точно не обвинишь. Например, в прошлом сезоне он начал давно назревшую реконструкцию стадиона, из-за чего во время трансляций вместо одной из трибун за воротами зрители могли видеть ров и пару экскаваторов. Так что возможный вылет точно не спишешь на трудности с деньгами.
Тренеры
Летом 2024-го после трех лет работы Флоренцию покинул Винченцо Итальяно — в клубе посчитали, что он уперся в потолок. Ныне один из самых перспективных тренеров Италии успешно работает в «Болонье», выиграв в прошлом году Кубок Италии и доказывая, что проблема была не в нем (ну или уж точно не только в нем).
Пришедший ему на смену Рафаэле Палладино продержался всего сезон — с ним расстались, несмотря на 6-е место. В клубе посчитали, что «Фиорентина» могла добиться большего, а болельщики приветствовали уход 41-летнего специалиста. Занятно, что год назад «фиалки» после 15 туров делили первое место с «Аталантой» — у обоих клубов было по 34 очка, на два больше, чем у «Наполи», и на три — чем у «Интера». Ресурсов на всю дистанцию не хватило, но сейчас это все отдает горькой иронией.
Осенью, кстати, Палладино мог вернуться во Флоренцию. По информации Sky Sports, его кандидатура реально рассматривалась после отставки Стефано Пиоли и даже были предметные переговоры. Тренер был не против возвращения, но на своих условиях: Палладино хотел долгосрочный договор, а не контракт до конца сезона, свободу при формировании штаба, те же финансовые условия, что у него были, а также прямой контакт с владельцем и президентом клуба Комиссо.
Последний пункт кажется особенно примечательным и может косвенно свидетельствовать, насколько «Фиорентина» погрязла в интригах. Остальные требования могут показаться довольно максималистскими, но тут нужно учитывать и обстоятельства ухода, и то, что Палладино летом не стал требовать неустойку при расторжении контракта.
В его пользу высказывались наиболее авторитетные игроки «фиалок» вроде капитана Луки Раньери, Мойзе Кина и Давида де Хеа, но боссы сделали выбор в пользу Паоло Ваноли. А Палладино принял «Аталанту», о чем, наверное, не жалеет.
Игроки
Но при таком катастрофическом развитии событий в этом сезоне было бы странно говорить только о тренерах, даже признавая факт, что Пиоли провалился, а Ваноли пока не смог хоть как-то выправить ситуацию. Ведь вместе со Стефано в отставку был отправлен и спортивный директор Даниэле Праде — человек, работавший в «Фиорентине» на этой должности с 2019 года.
С одной стороны, при нем были все относительные успехи прошлых лет. С другой, именно Праде, например, привез во Флоренцию Александра Кокорина (кстати, сейчас в «Фиорентине» работают двое россиян — технический тренер Александр Низелик и тренер по физическим кондициям Мария Бурова), а этим летом — 39-летнего Эдина Джеко.
Каждое лето он изрядно перетряхивал состав, и в команде регулярно появлялись люди с именами — Рибери, Кальехон, Бонавентура, Госенс, Кин, де Хеа, и многие из них действительно принесли пользу. Но, глядя на нынешний ростер, начинаешь думать, что даже путевка в Лигу конференций — заоблачная мечта с таким подбором футболистов. Потому что ярких имен или хотя бы молодых талантов в нем минимум — больше похоже на какой-нибудь «Дженоа» или условный «Кальяри», чем на состав претендента на еврокубки. И это все результат шестилетней деятельности Праде, так что отставка закономерна.
Требовательные флорентийские фанаты, за последние 30 лет видевшие Батистуту, Руя Кошту, Луку Тони, Франческо Тольдо, Альберто Аквилани, Адриана Муту, Роберто Джилардино, Хуана Куадрадо, Душана Влаховича и других, могут, конечно, сколько угодно ругать Палладино и требовать крови, но сейчас «Фиорентина» похожа на московский «Спартак» начала века — громкая вывеска, а за ней пустота и группа людей, непонятно зачем носящая клубные цвета. Возможно, очищение Серией В не помешает.
Автор: Дмитрий Гирин
Петер Цайдлер
Паоло Ваноли
Габриэль Сигуа
(Энцо Кана-Бийик)
59′
25
Карло Летица
2
Брандон Соппи
8
Джейми Роше
27
Бейатт Лекуэйри
90′
14
Кевин Муанга
71
Карим Соу
9
Тео Бэйр
93
Секу Фофана
86′
20
Хамза Абдала
38
Габриэль Сигуа
70′
10
Оливер Куштодиу
11
Натан Батлер-Ойедеджи
79′
18
Морган Поати
22
Энцо Кана-Бийик
70′
7
Альбан Айдини
30
Томмазо Мартинелли
5
Марин Понграчич
26
Маттиа Вити
18
Пабло Мари
14
Ханс Николусси Кавилья
7
Симон Зом
60
Эдди Куадио
83′
2
Додо
99
Кристиан Куаме
55′
29
Никколо Фортини
85′
24
Амир Ричардсон
70′
8
Роландо Мандрагора
9
Эдин Джеко
70′
10
Альберт Гудмундссон
91
Роберто Пикколи
70′
20
Мойзе Кин
73′
Главный судья
Лотар Д`Ондт
(Бельгия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти