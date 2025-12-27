Оздоев оценил чемпионат Греции: 5 лет назад разница была в пользу РПЛ, сейчас не так. ПАОК обыграл бы «Краснодар»

— Считаю, да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так. Когда я уезжал в «Фатих Карагюмрюк», все говорили: «А, что это за уровень? Что такое чемпионат Турции?» Но даже тогда, в 2022-м, РПЛ была слабее турецкой Суперлиги. Сейчас топ-клубы Турции и Греции конкурируют с командами топ-5 лиг.