Оздоев оценил чемпионат Греции: 5 лет назад разница была в пользу РПЛ, сейчас не так. ПАОК обыграл бы «Краснодар»

— ПАОК сейчас обыграл бы «Краснодар»?
— Сейчас, если отринуть все внешние факторы, — да. Интересный был бы матч, я тебе скажу.
— Чемпионат Греции сильнее чемпионата России?
— Считаю, да. Пять лет назад разница была в пользу РПЛ. Сейчас не так. Когда я уезжал в «Фатих Карагюмрюк», все говорили: «А, что это за уровень? Что такое чемпионат Турции?» Но даже тогда, в 2022-м, РПЛ была слабее турецкой Суперлиги. Сейчас топ-клубы Турции и Греции конкурируют с командами топ-5 лиг.
И прогрессируешь, только когда играешь в конкурентной среде. Когда у тебя сильные соперники, когда тебе приходится бороться за свое место, — сказал Оздоев корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку.