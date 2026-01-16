Стали известны итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций

В результате жеребьевки определились 8 пар команд, которые сыграют в стыковых матчах.
- «КуПС» — «Лех»;
- «Зриньски» — «Кристал Пэлас»;
- «Шкендия» — «Самсунспор»;
- «Сигма» — «Лозанна-Спорт»;
- «Ноа» — «АЗ Алкмаар»;
- «Ягеллония» — «Фиорентина»;
- «Дрита» — «Целе»;
- «Омония» — «Риека».
Первые матчи состоятся 19 февраля, а ответные — 26 февраля. Победители сыграют в ⅛ финала турнира.
Ранее напрямую в ⅛ финала турнира вышли команды, занявшие первые 8 мест в таблице общего этапа Лиги конференций: «Страсбур» (Франция), «Ракув» (Польша), «Спарта» (Чехия), АЕК (Греция), «Райо Вальекано» (Испания), «Шахтер» (Украина), «Майнц» (Германия) и АЕК (Ларнака, Кипр).