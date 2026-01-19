Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.71
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.36
X
6.03
П2
1.38
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Верона
0
П1
X
П2

Карпин посетит матч Лиги чемпионов «Реал» — «Монако»: «Заодно и с Головиным пообщаемся, как он себя чувствует»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что во вторник в Мадриде посетит матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Монако» и пообщается с полузащитником монегасков Александром Головиным.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Карпин находится в Испании в отпуске. В воскресенье он присутствовал на игре 20-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» (2:1).

«Ну вот, уже в Мадриде. Вчера отличный матч посмотрели “Реал Сосьедад” — “Барселона”. К сожалению, Захарян не принял участие, зато я с ним пообщался хотя бы за день до матча. Думаю, что на игру “Реал Сосьедад” — “Сельта” он уже может быть в строю. А завтра посмотрим “Реал” Мадрид — “Монако”, заодно и с Саней Головиным пообщаемся, как он себя чувствует, ну и вообще как дела», — сказал Карпин на видео в телеграм-канале.

Встреча «Реал» — «Монако» пройдет 20 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

Футбол. Лига чемпионов
20.01
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.41
П2
9.00
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше