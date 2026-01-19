Карпин посетит матч Лиги чемпионов «Реал» — «Монако»: «Заодно и с Головиным пообщаемся, как он себя чувствует»

Карпин находится в Испании в отпуске. В воскресенье он присутствовал на игре 20-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» (2:1).
«Ну вот, уже в Мадриде. Вчера отличный матч посмотрели “Реал Сосьедад” — “Барселона”. К сожалению, Захарян не принял участие, зато я с ним пообщался хотя бы за день до матча. Думаю, что на игру “Реал Сосьедад” — “Сельта” он уже может быть в строю. А завтра посмотрим “Реал” Мадрид — “Монако”, заодно и с Саней Головиным пообщаемся, как он себя чувствует, ну и вообще как дела», — сказал Карпин на видео в телеграм-канале.
Встреча «Реал» — «Монако» пройдет 20 января и начнется в 23:00 по московскому времени.