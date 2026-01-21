«Айнтрахт» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ, проиграв «Карабаху»

БАКУ, 21 января. /ТАСС/. Германский «Айнтрахт» со счетом 2:3 проиграл азербайджанскому «Карабаху» в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Азербайджане.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Камило Дуран (4-я, 80-я минуты) и Бахул Мустафазаде (90+4). У проигравших отличились Джан Узун (10) и Фарес Шаиби (78, с пенальти).
«Карабах» набрал 10 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» с 4 очками располагается на 33-й строчке. В заключительном туре «Карабах» на выезде сыграет с английским «Ливерпулем», «Айнтрахт» примет лондонский «Тоттенхэм». Встречи пройдут 28 января.
В другом матче среды турецкий «Галатасарай» дома сыграл вничью с испанским «Атлетико» (1:1).
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.
Гурбан Гурбанов
Деннис Шмитт
Камило Дуран
4′
Камило Дуран
(Эльвин Джафаргулиев)
80′
Бахлул Мустафазаде
(Матеус Силва)
90+4′
Джан Узун
10′
Фарес Шаиби
78′
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
44
Эльвин Джафаргулиев
10
Абделла Зубир
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
35
Педру Бикалью
8
Марко Янкович
15
Леандру Андраде
84′
21
Алексей Кащук
9
Хонатан Монтиэль
84′
11
Эммануэль Аддай
17
Камило Дуран
83′
90′
22
Муса Гурбанлы
40
Кауан Сантос
3
Артур Теат
4
Робин Кох
13
Расмус Кристенсен
61′
21
Натаниэль Браун
15
Элье Схири
34
Ннамди Коллинз
85′
6
Оскар Хейлунн
42
Джан Узун
71′
8
Фарес Шаиби
20
Рицу Доан
71′
27
Марио Гетце
7
Ансгар Кнауфф
79′
19
Жан-Маттео Баойя
16
Хуго Ларссон
85′
53
Александр Штафф
89′
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти