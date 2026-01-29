«Тоттенхэм» победил «Айнтрахт» и прошел в ⅛ финала Лиги чемпионов

У гостей отличились Рандаль Коло Муани и Доминик Соланке.
«Тоттенхэм» завершил общий этап Лиги чемпионов-2025/26 на четвертом месте с 17 очками и вышел в ⅛ финала. «Айнтрахт» занял 33-ю строчку с 4 очками и вылетел из турнира.
«Тоттенхэм» узнает своего соперника по ⅛ финала 27 февраля — в этот день состоится жеребьевка после матчей стыкового раунда, в котором будут участвовать команды с 9-го по 24-е место в таблице общего этапа.
Против «шпор» в ⅛ финала могут сыграть «Брюгге», «Галатасарай», «Ювентус» или «Атлетико».
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Дойче Банк Парк
Главные тренеры
Деннис Шмитт
Томас Франк
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Рандаль Коло Муани
47′
Доминик Соланке
77′
Составы команд
Айнтрахт Ф
40
Кауан Сантос
24
Аурелиу Бута
4
Робин Кох
5
Орель Аменда
3
Артур Теат
7
Ансгар Кнауфф
21
Натаниэль Браун
72′
8
Фарес Шаиби
6
Оскар Хейлунн
72′
18
Махмуд Дауд
16
Хуго Ларссон
83′
45
Марвин Диллс
15
Элье Схири
72′
20
Рицу Доан
27
Марио Гетце
83′
19
Жан-Маттео Баойя
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
75′
24
Джед Спенс
7
Хави Симонс
29
Пап Метар Сарр
4
Кевин Дансо
17
Кристиан Ромеро
14
Арчи Грэй
6
Жоау Пальинья
90+2′
13
Дестини Удоджи
89′
67
Джунай Байфилд
28
Вильсон Одобер
73′
19
Доминик Соланке
39
Рандаль Коло Муани
84′
44
Дейн Скарлетт
Статистика
Айнтрахт Ф
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
4
15
Удары в створ
1
6
Угловые
0
5
Фолы
12
8
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
