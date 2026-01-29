Головин оценил матч «Монако» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов

«Думаю, должны были выиграть этот матч, потому что и в первом, и во втором таймах мы очень неплохо прессинговали, максимально затрудняли им выход из обороны, не давали свободно начинать атаки, — сказал Головин. — Мы много были с мячом, не уступили в единоборствах. Забили гол, который, правда, отменили. Наверное, какие-то свои атаки нам можно и нужно было развивать по-другому, где-то не хватило хладнокровия, но в целом, считаю, что “Монако” выглядел гораздо интереснее. А самое главное, что эта ничья позволила нам решить задачу и продолжить борьбу в Лиге чемпионов».