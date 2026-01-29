Ричмонд
Головин оценил матч «Монако» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Футболисты «Монако» выглядели интереснее итальянского «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов, но и ничейный результат помог команде продвинуться в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.

В среду «Монако» дома сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 0:0. Головин провел на поле 89 минут. «Монако» занял 21-е место в турнирной таблице, команда сыграет в стыковом раунде 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, должны были выиграть этот матч, потому что и в первом, и во втором таймах мы очень неплохо прессинговали, максимально затрудняли им выход из обороны, не давали свободно начинать атаки, — сказал Головин. — Мы много были с мячом, не уступили в единоборствах. Забили гол, который, правда, отменили. Наверное, какие-то свои атаки нам можно и нужно было развивать по-другому, где-то не хватило хладнокровия, но в целом, считаю, что “Монако” выглядел гораздо интереснее. А самое главное, что эта ничья позволила нам решить задачу и продолжить борьбу в Лиге чемпионов».

Головин провел в этом сезоне 21 матч за «Монако», забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.

Монако
0:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Лучано Спаллетти
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
9
Фоларин Балогун
4
Йордан Тезе
5
Тило Керер
63′
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
71′
10
Александр Головин
89′
20
Кассум Уттара
28
Мамаду Кулибали
78′
23
Аладжи Бамба
Ювентус
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
22
Уэстон Маккенни
20
Лоис Опенда
3
Бремер
6
Ллойд Келли
32
Хуан Кабаль
75′
27
Андреа Камбьясо
7
Франсишку Консейсау
46′
10
Кенан Йылдыз
77′
21
Фабио Миретти
46′
17
Василие Аджич
85′
8
Тен Копмейнерс
73′
11
Эдон Жегрова
19
Кефрен Тюрам
83′
30
Джонатан Дэвид
Статистика
Монако
Ювентус
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
5
0
Угловые
6
0
Фолы
13
19
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти