Головин оценил матч «Монако» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Футболисты «Монако» выглядели интереснее итальянского «Ювентуса» в матче Лиги чемпионов, но и ничейный результат помог команде продвинуться в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.
В среду «Монако» дома сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 0:0. Головин провел на поле 89 минут. «Монако» занял 21-е место в турнирной таблице, команда сыграет в стыковом раунде 1/16 финала Лиги чемпионов.
«Думаю, должны были выиграть этот матч, потому что и в первом, и во втором таймах мы очень неплохо прессинговали, максимально затрудняли им выход из обороны, не давали свободно начинать атаки, — сказал Головин. — Мы много были с мячом, не уступили в единоборствах. Забили гол, который, правда, отменили. Наверное, какие-то свои атаки нам можно и нужно было развивать по-другому, где-то не хватило хладнокровия, но в целом, считаю, что “Монако” выглядел гораздо интереснее. А самое главное, что эта ничья позволила нам решить задачу и продолжить борьбу в Лиге чемпионов».
Головин провел в этом сезоне 21 матч за «Монако», забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.
Себастьян Поконьоли
Лучано Спаллетти
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
9
Фоларин Балогун
4
Йордан Тезе
5
Тило Керер
63′
6
Денис Закария
15
Ламин Камара
71′
10
Александр Головин
89′
20
Кассум Уттара
28
Мамаду Кулибали
78′
23
Аладжи Бамба
1
Маттиа Перин
15
Пьер Калюлю
22
Уэстон Маккенни
20
Лоис Опенда
3
Бремер
6
Ллойд Келли
32
Хуан Кабаль
75′
27
Андреа Камбьясо
7
Франсишку Консейсау
46′
10
Кенан Йылдыз
77′
21
Фабио Миретти
46′
17
Василие Аджич
85′
8
Тен Копмейнерс
73′
11
Эдон Жегрова
19
Кефрен Тюрам
83′
30
Джонатан Дэвид
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти