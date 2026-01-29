Забивший «Реалу» вратарь Трубин попал в команду недели Лиги чемпионов

Напомним, что матч на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне состоялся 28 января и завершился победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 4:2. Четвёртый гол был забит на 90+8-й минуте 24-летним Трубиным, который отправился в штрафную «бланкос» на подачу стандарта и отличился головой с подачи Фредрика Эурснеса. По данным Opta Sports, украинец стал пятым вратарём в истории ЛЧ, который сумел отличиться забитым мячом.