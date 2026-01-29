Ричмонд
Забивший «Реалу» вратарь Трубин попал в команду недели Лиги чемпионов

На страничке в соцсети пресс-служба Лиги чемпионов УЕФА опубликовала свой вариант символической сборной, составленной из лучших игроков восьмого тура общего этапа сезона ЛЧ-2025/2026.

Источник: Metaratings.ru

Отметим, что в число одиннадцати лучших попал голкипер клуба Примейра-лиги Португалии «Бенфика» и сборной Украины по футболу Анатолий Трубин, который в матче с мадридским «Реалом» отметился победным голом.

Напомним, что матч на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне состоялся 28 января и завершился победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 4:2. Четвёртый гол был забит на 90+8-й минуте 24-летним Трубиным, который отправился в штрафную «бланкос» на подачу стандарта и отличился головой с подачи Фредрика Эурснеса. По данным Opta Sports, украинец стал пятым вратарём в истории ЛЧ, который сумел отличиться забитым мячом.

Таким образом, «Бенфика» набрала девять очков за восемь туров общего этапа и заняла 24-е место из 36-ти в турнирной таблице, сумев выйти в стадию плей-офф.

Символическая сборная восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов:

Вратарь: Анатолий Трубин («Бенфика»);

Защита: Бруно («Пафос»), Дэн Бёрн («Ньюкасл Юнайтед»), Федерико Димарко («Интернационале»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм Хотспур»);

Полузащита: Малик Тилльман («Байер»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»);

Атака: Ламин Ямаль («Барселона»), Андреас Шельдеруп («Бенфика»), Жоао Педро («Челси»), Каспер Хёг («Будё-Глимт»).