Семин считает, что Головину необходимо контролировать эмоции на поле

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину необходимо направлять эмоции в правильное русло и строже следить за поведением на поле. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин.
Головин получил прямую красную карточку на 48-й минуте матча стыкового раунда Лиги чемпионов за выход в ⅛ финала против ПСЖ (2:3) за грубую игру. 13 февраля полузащитник был удален в матче чемпионата Франции против «Нанта» (3:1).
«В первую очередь, я думаю, Головину нужно направить свои эмоции в правильное русло. Те эмоции, которые у него возникают, не появляются просто так, однако оба удаления были справедливыми. Ему необходимо держать достойный уровень поведения на поле, — сказал Семин. — В команде он должен быть примером, поскольку находится в ней уже очень и очень давно. Конечно, бывают такие ситуации, когда эмоции захлестывают».
Себастьян Поконьоли
Луис Энрике
Фоларин Балогун
(Александр Головин)
1′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
18′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
29′
Ашраф Хакими
41′
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
67′
Витор Феррейра Витинья
22′
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
10
Александр Головин
48′
4
Йордан Тезе
25
Ваут Фас
21′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
29′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
70′
23
Аладжи Бамба
11
Магнес Аклиуш
58′
27
Крепин Диатта
24
Симон Адингра
70′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
83′
14
Мика Биерет
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
27′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
69′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
81′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти