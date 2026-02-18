Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.44
П2
1.40
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.87
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.25
П2
3.21
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.09
П2
1.28
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.77
П2
1.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.25
П2
1.72
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.30
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Семин считает, что Головину необходимо контролировать эмоции на поле

Российский полузащитник «Монако» удалился в двух последних матчах команды.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину необходимо направлять эмоции в правильное русло и строже следить за поведением на поле. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин.

Головин получил прямую красную карточку на 48-й минуте матча стыкового раунда Лиги чемпионов за выход в ⅛ финала против ПСЖ (2:3) за грубую игру. 13 февраля полузащитник был удален в матче чемпионата Франции против «Нанта» (3:1).

«В первую очередь, я думаю, Головину нужно направить свои эмоции в правильное русло. Те эмоции, которые у него возникают, не появляются просто так, однако оба удаления были справедливыми. Ему необходимо держать достойный уровень поведения на поле, — сказал Семин. — В команде он должен быть примером, поскольку находится в ней уже очень и очень давно. Конечно, бывают такие ситуации, когда эмоции захлестывают».

Монако
2:3
Первый тайм: 2:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
17.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Луис Энрике
Голы
Монако
Фоларин Балогун
(Александр Головин)
1′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
18′
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
29′
Ашраф Хакими
41′
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
67′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
22′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
10
Александр Головин
48′
4
Йордан Тезе
25
Ваут Фас
21′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
29′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
70′
23
Аладжи Бамба
11
Магнес Аклиуш
58′
27
Крепин Диатта
24
Симон Адингра
70′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
83′
14
Мика Биерет
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
27′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
69′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
81′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Монако
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
30
Удары в створ
4
10
Угловые
1
8
Фолы
11
4
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти