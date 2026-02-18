«Вина Головина». В Италии обвинили российского хавбека «Монако» в поражении от «ПСЖ»

В стартовом составе хозяев вышел полузащитник сборной России Александр Головин. Он сделал голевую передачу при счете 1:0 и поучаствовал во второй результативной атаке. При этом на 48-й минуте Головин после вмешательства ВАР получил прямую красную карточку.
Итальянская La Gazzetta dello Sport написала в материале об этой встрече, что именно по вине Александра второй тайм превратился для «Монако» в труднейшее испытание, а «ПСЖ» удаление россиянина позволило вырвать волевую победу. Головин наряду с тремя партнерами — Вандерсоном, Фасом и Кайю Энрике — получил самую низкую оценку в своей команде — 5,0.
Российский голкипер Матвей Сафонов провел полный матч в составе гостей, его балл от La Gazzetta dello Sport — 6,0. Полузащитник парижан Хвича Кварацхелия провел на поле 59 минут и заработал в первом тайме пенальти, который не реализовал Витинья. Оценка грузина — 6,5.
Ответный стыковый матч ЛЧ между «ПСЖ» и «Монако» состоится в Париже 25 февраля.