Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Карабах
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.10
П2
1.85
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.20
П2
3.23
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.04
П2
1.29
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.29
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.30
П2
2.87

«Вина Головина». В Италии обвинили российского хавбека «Монако» в поражении от «ПСЖ»

В первом стыковом матче Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 17 февраля, «Монако» проиграл дома «ПСЖ» (2:3).

Источник: Reuters

В стартовом составе хозяев вышел полузащитник сборной России Александр Головин. Он сделал голевую передачу при счете 1:0 и поучаствовал во второй результативной атаке. При этом на 48-й минуте Головин после вмешательства ВАР получил прямую красную карточку.

Итальянская La Gazzetta dello Sport написала в материале об этой встрече, что именно по вине Александра второй тайм превратился для «Монако» в труднейшее испытание, а «ПСЖ» удаление россиянина позволило вырвать волевую победу. Головин наряду с тремя партнерами — Вандерсоном, Фасом и Кайю Энрике — получил самую низкую оценку в своей команде — 5,0.

Российский голкипер Матвей Сафонов провел полный матч в составе гостей, его балл от La Gazzetta dello Sport — 6,0. Полузащитник парижан Хвича Кварацхелия провел на поле 59 минут и заработал в первом тайме пенальти, который не реализовал Витинья. Оценка грузина — 6,5.

Ответный стыковый матч ЛЧ между «ПСЖ» и «Монако» состоится в Париже 25 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше