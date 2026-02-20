Команды Ваноли и Станковича выиграли, Тедеско разгромлен, а у воспитанника «Краснодара» сухарь за сенсационный «Ноа»

Аспас — знак качества
В Лиге Европы первым из наших легионеров на поле появился включенный в стартовый состав ПАОК Магомед Оздоев, и его команда к перерыву проигрывала по всем статьям. Причем все могло быть даже хуже, если бы не спасения Цифтсиса. В одной атаке он отразил два удара, включая тот, что Сведберг наносил из площади ворот. Когда же дело в свои руки взял легендарный форвард «Сельты» Аспас, «двуглавым орлам» пришлось капитулировать.
В первом случае сработал агрессивный прессинг галисийцев, а открывшему счет ветерану эффектно ассистировал Роман. Он в воздухе переправил мяч в штрафную пяткой, а потом удвоившему счет Сведбергу выдал идеальный пас уже сам Аспас. У Яго потрясающая статистика: за последние тринадцать сезонов ни один испанец не выдал так много игр с голами и ассистами (26). Три из них пришлись на еврокубки — до ПАОК от форварда пострадали «Генк» и «Аякс».
Греки вернулись к жизни после роскошной диагонали своего капитана Живковича и не менее красивого гола Еремееффа. Перешедший в январе из «Панатинаикоса» швед с русскими корнями, которого в свое время пытался подписать «Краснодар», в падении с лета пробил в дальний угол. Однако большего ПАОК не добился. У него мало шансов пройти дальше, и они только уменьшились после того, как на 90-й минуте лишнюю желтую карточку схватил Живкович — из-за нее он не сыграет в Виго.
Конец французского проклятия
«Црвена Звезда» уже встречалась с «Лиллем» в рамках общего этапа и выиграла в Белграде (1:0). А так как «доги» еще и в затяжном кризисе, они точно не пугали сербского чемпиона. Поэтому и не удивило, что игра началась с опасного выпада Наира Тикнизяна. Завершился же первый тайм подачей углового, и посланный буквально над газоном мяч из площади ворот вогнал в ворота защитник Тебо Ученна.
План Деяна Станковича работал, а идеи были видны в эпизодах. Например, в ситуации, когда Тикнизян караулил ошибку соперника при выходе из обороны. Перехват, идеальная передача, но без результативного балла Наира оставил голкипер «Лилля» Берке Озер, который остановил удар в упор в исполнении Арнаутовича. В концовке турецкий кипер снова выиграл дуэль у ветерана.
Победить сербам это не помешало, но вдруг этого гола не хватит для выхода в ⅛ финала? Правда, статистика в их пользу: «Лилль» всегда вылетал из еврокубков после домашнего поражения. Пока же «Звезду» можно поздравить с локальным успехом — первой победой во Франции после двух ничьих и восьми поражений.
Возвращение литовского снайпера
19 февр 23:00 Дрита — Целе 2:3
Творец исторических успехов «Целе» Альберт Риера пошел на повышение. Теперь специалист, который в прошлом сезоне вывел скромный словенский клуб в полуфинал ЛК, возглавил «Айнтрахт». А его прежнюю команду принял 37-летний белорус Иван Маевский, который ранее входил в штаб Риеры. Так что позиции стабильно играющего Никиты Иосифова остаются крепкими.
Состав «Целе» зимой изменился. Ушли несколько заметных игроков, включая Лисаковича, а главная потеря — Ковачевич. Хорват, который, начиная с отборочных раундов, забил 12 мячей, был продан за 3 миллиона евро в «Ференцварош». Но, во-первых, словенцы заработали на игроке, который вырос в цене всего за полгода нахождения в клубе. Во-вторых, в атаке снова доступен восстановившийся после тяжелой травмы герой прошлого евросезона Кучис.
Форвард сборной Литвы лечился с марта прошлого года и вернулся на поле только в феврале. И, как оказалось, не утратил голевое чутье. Начал с четырех мячей в четырех турах словенского первенства, а продолжил результативным добиванием после корнера у ворот «Дриты». В концовке первого тайма гости удвоили счет после еще одного результативного корнера.
Но потом что-то сломалось. Зевок обороны, ошибка вратаря, и 0:2 превратились в 2:2. Только «Целе» — мастер невероятных сценариев, и на четвертой добавленной минуте очередной триллер закончился хеппи-эндом. Красоту исполнил пробивший в падении головой Поплатник. Все как во времена Риеры.
Сюрприз в Ереване
19 февр 20:45 Ноа — АЗ 1:0
В стартовом составе «Ноа» было сразу двое не чужих нам игроков. Но если для воспитанника «Зенита» Сергея Мурадяна это привычно, то голкипер Алексей Площадный в нынешнем сезоне играет за ереванскую команду нечасто. Для выпускника академии «Краснодара» встреча с АЗ стала первой с конца августа.
Серьезной работы до перерыва у него не было, тогда как кипер голландцев Зут в концовке тайма совершил маленькое чудо — остановил удар Мулахусейновича из площади ворот. Впрочем, не забив, боснийский снайпер «Ноа» позже сыграл важную роль в голевой атаке хозяев, которая завершилась потрясающим по силе и точности выстрелом Амбарцумяна с дальней дистанции.
У гостей верный шанс сравнять счет был у Пэрротта. Форвард сборной Ирландии оказался с глазу на глаз с Площадным, но тот выходом навстречу сбил прицел попавшему в штангу бомбардиру. Команда Сандро Перковича продолжает писать историю армянского футбола и сделала заявку на сенсацию. Хотя в Алкмаре устоять ей будет очень трудно.
«Лесники» напомнили о великих временах
19 февр 20:45 Фенербахче — Ноттингем Форест 0:3
В одном из главных матчей четверга «Ноттингем» уже на 21-й минуте шокировал стамбульские трибуны крутым голом Мурилло. Только вернувшийся в строй после травмы бразильский защитник совершил проход через половину поля, а удару из-за штрафной помог стать голевым небольшой рикошет от Шкриньяра.
Начал эту атаку Андерсон, при участии которого состоялось и второе взятие ворот. В этот раз Эллиот с углового направил мяч к ближней штанге, а Гиббс-Уайт головой переправил его дальше — на Игора Жезуса. Для бразильца этот гол стал седьмым в этой еврокубковой кампании, и он превзошел державшийся с 1979 года клубный рекорд Гари Бритлса.
«Фенербахче» на этом фоне смотрелся так же беспомощно, как соотношение ударов по итогам первого тайма (2−15). Неудивительно, что Доменико Тедеско в перерыве сделал тройную замену. Это реанимировало атаку «канареек», только пробить отлично сыгравшего Ортегу не удалось. Зато Гиббс-Уайт, даже поскользнувшись перед ударом, все равно протолкнул мяч в сетку.
«Лесники» продолжили улучшать свою рекордную результативность в одном евросезоне (18 мячей), снова заставив вспомнить великий 1979-й — год первой из двух побед в Кубке чемпионов. Сейчас времена и уровень турнира иные, но очевидно, что и третий по статусу континентальный трофей — серьезная мотивация для «Ноттингема». Что до «Фенера», который непобедим в турецком чемпионате после прихода Тедеско, то его европейская кампания близка к завершению.
Испорченный юбилей
Игра в Глазго изначально была особенной — 1000-й в тренерской карьере Мартина О’Нила. Однако «Селтик» лишь эпизодически радовал 73-летнего североирландца. В первом тайме это удалось Нюгрену, который подкараулил ошибку защитника и красиво реализовал выход один на один. Однако до этого неудачный вынос Шмейхеля привел к первому голу Эль-Ханнуса. А при счете 1:1 уже защитники потеряли марокканца в площади ворот, и тот спокойно замкнул подачу Штиллера.
Дальше все становилось только хуже, и даже обычно надежный Шмейхель ошибся, не сумев остановить дальний удар Левелинга. Хорошо еще, что пару минут спустя гол Демировича отменили из-за офсайда. Только это была лишь отсрочка. Тиагу Томаш все-таки сделал счет крупным, окончательно испортив настроение зелено-белой части Глазго. Традиционно стоит отметить в составе «Штутгарта» Ундава, который не забил, но дважды ассистировал партнерам.
Любимый турнир «фиалок»
19 февр 20:45 Зриньски — Кристал Пэлас 1:1
Одна из главных сенсаций четверга состоялась в Боснии, где скромный «Зриньски» сумел сыграть вничью с «Кристал Пэлас». Лондонцы вроде бы контролировали ход матча и повели в счете после того, как мяч в угол уложил Исмаила Сарр. Однако «орлов» подвел Уортон. В безобидной ситуации он потерял мяч в центре поля, после чего Микич домчался до штрафной и выдал пас ворвавшемуся в свободную зону Абрамовичу. Попытка же Уортона реабилитироваться завершилась выстрелом в перекладину.
19 февр 23:00 Ягеллония — Фиорентина 0:3
«Фиорентина» — главный завсегдатай Лиги конференций. В двух первых турнирах «фиалки» доходили до финала. Год назад остановились за шаг до решающего матча. Сейчас, конечно, главное, не вылететь из Серии А, но и еврокубок — возможность скрасить кошмарный сезон. Впрочем, это все-таки рассматривается как возможный приятный бонус, поэтому Паоло Ваноли дал отдохнуть группе лидеров.
Но и тех, на кого была сделана ставка, хватило для победы в Польше. Если бы не спасение голкипера «Ягеллонии» Абрамовича, гости закончили бы в свою пользу первый тайм. Но со сложным ударом Фаббиана вратарь справился, а после перерыва Раньери удивил его ударом головой в ближний угол. Ключевым же оказался отрезок с обменом штрафными. Итальянцев спасла штанга, тогда как Мандрагора красиво поразил «девятку». А реализованный Пикколи пенальти фактически закрыл вопрос с выходом в ⅛ финала.
Статистика дня
1-м французом, сыгравшим в плей-офф европейского турнира в 39 лет, стал нападающий «Лилля» Жиру.
2 сухие гостевые победы в еврокубках «Болонья» одержала впервые с 1998 года. Тогда за красно-синих играли Игорь Колыванов и Игорь Симутенков.
5 раз подряд «Сельта» обыграла греческие клубы, прервав при этом серию побед с разностью в два мяча.
48 еврокубковых матчей провел за «Лилль» установивший клубный рекорд полузащитник Андре.