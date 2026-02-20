Команды Ваноли и Станковича выиграли, Тедеско разгромлен, а у воспитанника «Краснодара» сухарь за сенсационный «Ноа»

Греки вернулись к жизни после роскошной диагонали своего капитана Живковича и не менее красивого гола Еремееффа. Перешедший в январе из «Панатинаикоса» швед с русскими корнями, которого в свое время пытался подписать «Краснодар», в падении с лета пробил в дальний угол. Однако большего ПАОК не добился. У него мало шансов пройти дальше, и они только уменьшились после того, как на 90-й минуте лишнюю желтую карточку схватил Живкович — из-за нее он не сыграет в Виго.