УЕФА отстранил футболиста «Бенфики» Престианни от ответной игры ЛЧ с «Реалом»

ЖЕНЕВА, 23 февраля. /ТАСС/. Комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этике, контролю и дисциплине принял решение отстранить аргентинского полузащитника португальской «Бенфики» Джанлуку Престианни от ответного матча за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов против испанского «Реала». Об этом говорится в заявлении комитета.
«Комитет принял решение отстранить Престианни от участия в следующем матче клубного турнира УЕФА за нарушение статьи дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения. Это не влияет на любые решения, которые дисциплинарные органы УЕФА могут принять впоследствии после завершения текущего расследования. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в установленное время», — говорится в заявлении комитета.
Ранее УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможного нарушения дисциплинарного регламента в первом матче стыкового раунда за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом». Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась победой «Реала» со счетом 1:0. Автор единственного забитого мяча нападающий Винисиус после гола подбежал к болельщикам «Бенфики» и сделал провокационные жесты в их адрес. После этого бразилец пожаловался арбитру матча на расистские оскорбления. По информации испанских СМИ, Винисиуса на расовой почве мог оскорбить Престианни. Встреча была прервана на 10 минут. В конце матча болельщики португальского клуба бросали в Винисиуса и других игроков «Реала» различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.
Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля в Мадриде.