УЕФА отстранил футболиста «Бенфики» Престианни от ответной игры ЛЧ с «Реалом»

Ранее УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможного нарушения дисциплинарного регламента в первом матче стыкового раунда за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом». Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась победой «Реала» со счетом 1:0. Автор единственного забитого мяча нападающий Винисиус после гола подбежал к болельщикам «Бенфики» и сделал провокационные жесты в их адрес. После этого бразилец пожаловался арбитру матча на расистские оскорбления. По информации испанских СМИ, Винисиуса на расовой почве мог оскорбить Престианни. Встреча была прервана на 10 минут. В конце матча болельщики португальского клуба бросали в Винисиуса и других игроков «Реала» различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.