Моуринью пропустит пресс-конференцию перед ответным матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов

Отмечается, что вместо 63-летнего специалиста перед СМИ во вторник выступит его ассистент Жоау Тральяу.
Первый матч между «Бенфикой» и «Реалом» в Лиге чемпионов завершился победой «сливочных» со счетом 1:0. Моуринью был удален за споры с арбитром и не сможет руководить командой в ответной игре. Кроме этого, УЕФА временно отстранил полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни, которого вингер мадридцев Винисиус Жуниор обвинил в расистских оскорблениях.
Ответный матч команд состоится в Мадриде в среду, 25 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.