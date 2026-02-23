Вашингтон
Моуринью пропустит пресс-конференцию перед ответным матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью не будет присутствовать на пресс-конференции перед ответным матчем с «Реалом» в стыковом раунде Лиги чемпионов, сообщает A Bola со ссылкой на пресс-службу португальского клуба.

Источник: ANP via Getty Images

Отмечается, что вместо 63-летнего специалиста перед СМИ во вторник выступит его ассистент Жоау Тральяу.

Первый матч между «Бенфикой» и «Реалом» в Лиге чемпионов завершился победой «сливочных» со счетом 1:0. Моуринью был удален за споры с арбитром и не сможет руководить командой в ответной игре. Кроме этого, УЕФА временно отстранил полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни, которого вингер мадридцев Винисиус Жуниор обвинил в расистских оскорблениях.

Ответный матч команд состоится в Мадриде в среду, 25 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

