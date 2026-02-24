«Сан-Сиро» может вместить все население Буде. Вылет «Интера» из Лиги чемпионов назовут провалом

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Интера» Кристиан Киву заявил, что не стал бы считать позором вылет своей команды по итогам двухраундового противостояния с крепкими скандинавами. Что ж, каждый имеет право на свое мнение, но в историю клуба итоговое поражение от «Буде-Глимт», если оно случится, войдет жирной кляксой. Проиграть один раз выскочке на его синтетическом поле еще допустимо. Но вот не пройти в итоге в ⅛ финала Лиги чемпионов по вине клуба из Норвегии будет считаться провалом для «Интера» — без всяких там оговорок и ссылок на непривычное поле в Буде и тамошний арктический климат. Одно дело — норвежские зимние олимпийцы, которые уверенно выиграли медальный зачет на итальянской Олимпиаде, где хозяева стали четвертыми по этому показателю. Другое дело — футбол. Любители зимних видов спорта на Апеннинах как должное приняли триумф норвежцев и восхитились общим четвертым местом своих спортсменов. Болельщики «Интера» резонно мыслят другими категориями: поражение станет провалом. А кто-то непременно назовет это — в отличие от Киву — и позором для истории клуба.