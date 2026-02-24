«Сан-Сиро» может вместить все население Буде. Вылет «Интера» из Лиги чемпионов назовут провалом

Во вторник, 24 февраля, миланский «Интер» проведет на «Сан-Сиро» ответный матч против команды «Буде-Глимт», за которую выступает 30-летний российский голкипер Никита Хайкин. В первой стыковой игре Лиги чемпионов за право выйти в ⅛ финала норвежцы победили дома со счетом 3:1. Впереди решающая встреча.
Триумф Норвегии на Олимпиаде — не аргумент для болельщиков «Интера»
Милан ярко попрощался хоккейным финалом с зимней Олимпиадой и встречает весну. В день поединка «Интер» — «Буде-Глимт» погода в деловой столице Италии прогрелась до 16−17 градусов. Кстати, грамотные норвежцы провели свой сбор перед матчем в Испании и прилетели накануне из комфортной Марбельи: им не нужно резко переключаться с морозов на миланские +16. По прогнозам итальянских СМИ, игру на «Сан-Сиро» посетят не менее 65 тысяч зрителей. Это больше, чем все население Буде, которое не превышает 50 тысяч человек.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Интера» Кристиан Киву заявил, что не стал бы считать позором вылет своей команды по итогам двухраундового противостояния с крепкими скандинавами. Что ж, каждый имеет право на свое мнение, но в историю клуба итоговое поражение от «Буде-Глимт», если оно случится, войдет жирной кляксой. Проиграть один раз выскочке на его синтетическом поле еще допустимо. Но вот не пройти в итоге в ⅛ финала Лиги чемпионов по вине клуба из Норвегии будет считаться провалом для «Интера» — без всяких там оговорок и ссылок на непривычное поле в Буде и тамошний арктический климат. Одно дело — норвежские зимние олимпийцы, которые уверенно выиграли медальный зачет на итальянской Олимпиаде, где хозяева стали четвертыми по этому показателю. Другое дело — футбол. Любители зимних видов спорта на Апеннинах как должное приняли триумф норвежцев и восхитились общим четвертым местом своих спортсменов. Болельщики «Интера» резонно мыслят другими категориями: поражение станет провалом. А кто-то непременно назовет это — в отличие от Киву — и позором для истории клуба.
«Буде-Глимт» уже играл на «Сан-Сиро»
После первого поединка миланцы сетовали на ужасный, с их точки зрения, газон и на травму своего лидера Лаутаро Мартинеса, которая случилась, по мнению итальянцев, именно из-за коварного сочетания синтетики и холодной погоды. Главный тренер «Буде-Глимт» Кнутсен уже в Милане заявил местным журналистам, что на искусственное поле, мол, жаловался только «Интер», тогда как от «Манчестер Сити», тоже проигравшего в Норвегии 1:3, жалоб якобы не поступало. «Не надо кивать на состояние чужого поля. Мы вот тоже не привыкли к газону на “Сан-Сиро”, — сказал Кнутсен.
Но вот тут Кнутсен немного лукавит, ведь в сентябре 2020 года «Буде-Глимт» под его руководством уже играл на «Сан-Сиро». Тогда норвежцы уступили в Лиге Европы со счетом 2:3 «Милану», а форвард Хауге отметился голом и результативной передачей. Он тогда так понравился россонери, что они его сразу купили! Уже в октябре 2020-го Йенс Петтер дебютировал в миланской команде, однако карьера в Италии у него в итоге не сложилась: летом следующего года он перебрался в Германию. И вот теперь Хауге возвращается на «Сан-Сиро» на фоне того, что в первом матче против «Интера» он забил один из трех голов своей команды.
Роналдо и Вьери призваны на помощь «Интеру»
«Буде-Глимт» прилетел в Милан в сильнейшем составе. А вот «Интер» не может рассчитывать на Лаутаро Мартинеса и Хакана Чалханоглу. Зато впервые за долгое время в заявку попал защитник Дензел Дюмфрис, хотя он, конечно, еще не готов к серьезным делам после травмы. Пару форвардов составят у миланцев Маркус Тюрам и Франческо Пио Эспозито, а самые почетные VIP-места у кромки поля «Сан-Сиро» займут два звездных форварда нерадзурри из прошлого — бразилец Роналдо и итальянец Кристиан Вьери. Руководство клуба пригласило легенд, чтобы те своим присутствием добавили энергии как игрокам, так и болельщикам.
«Интер» верит в реванш и выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В Серии А команда Киву опережает «кузенов» из «Милана» уже на целых 10 очков, так что вопрос о скудетто решен еще до начала весны. Да, «Интер» пробился еще и в полуфинал Кубка Италии, но Лига чемпионов — это совсем другое дело, так что победа в этих стыковых матчах котируется гораздо выше. Сегодня миланцы сыграют без всякой оглядки на внутренние турниры и обязаны до последней капли использовать свои шансы на победу с нужным счетом против «Буде-Глимт».
Поможет ли Хайкину штанга в ответном матче?
Российского голкипера ждет на «Сан-Сиро» серьезное испытание. В первом матче у Хайкина было не очень много работы, и за него дважды сыграла стойка ворот. Вот как неделю назад оценили игру Никиты итальянские спортивные СМИ.
La Gazzetta dello Sport — 6.0: «Российский норвежец получил подарок от Бареллы, который пробил безобидно. А вот Пио Эспозито оказался куда циничнее. Хайкин справился с непростым ударом Карлоса Аугусто, а еще он должен поблагодарить стойки своих ворот, которые дважды спасли его в этот вечер».
Corriere dello Sport — 6.0: «Его вины нет в пропущенном голе. Голкипера дважды выручила штанга».
Tuttosport — 6.0: «Он хорош на линии ворот, не очень активен на выходах. Его дважды спасла штанга».
Посмотрим, насколько удача будет благосклонна к Хайкину и его партнерам вечером 24 февраля. «Буде-Глимт» очень достойно сыграл дома и одержал там заслуженную победу, однако родной «Сан-Сиро» готов помочь «Интеру» перевернуть ситуацию. Во всяком случае, Кристиан Киву очень в это верит, в чем и признался накануне.
Георгий Кудинов