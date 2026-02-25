Ричмонд
«Байер» не сумел дома обыграть «Олимпиакос», но вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов

Немецкий «Байер» на домашней арене сыграл вничью с греческим «Олимпиакосом» в ответном стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

Первая игра завершилась победой «аспириновых» со счетом 2:0. В ответном матче леверкузенцы удержали нулевую ничью и по итогам двух встреч пробились в следующий раунд главного еврокубка.

Жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля.

Байер
0:0
Первый тайм: 0:0
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
24.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
БайАрена
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Хосе Луис Мендилибар
Составы команд
Байер
28
Янис Бласвих
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
8
Роберт Андрих
20
Алехандро Гримальдо
14
Патрик Шик
24
Алейкс Гарсия
21
Лукас Васкес
77′
13
Артур
7
Йонас Хофманн
73′
42
Монтрелл Калбрет
30
Ибрахим Маза
56′
19
Эрнест Поку
25
Эсекиэль Паласиос
72′
6
Эсекиэль Фернандес
Олимпиакос П
88
Константинос Тзолакис
23
Марселу де Алмейда Родиней
3
Франсиско Ортега
32
Сантьяго Эссе
45
Панайотис Рецос
5
Лоренсо Пирола
90+3′
96
Христос Музакитис
79′
16
Лоренцо Скипиони
14
Дани Гарсия
90′
70
Бруно Оньемаечи
99
Мехди Тареми
66′
9
Аюб Эль-Кааби
10
Желсон Мартинш
90′
19
Клейтон
22
Шикинью
66′
17
Андре Луис
Статистика
Байер
Олимпиакос П
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
1
1
Угловые
4
5
Фолы
6
8
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
