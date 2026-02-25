«Карабах» уступил «Ньюкаслу» в плей-офф ЛЧ со счетом 3:9 после двух матчей

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Азербайджанский «Карабах» в гостях со счетом 2:3 уступил английскому «Ньюкаслу» в ответном матче за выход в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
В составе победителей голы забили Сандро Тонали (4-я минута), Жоэлинтон (6) и Свен Ботман (52). У «Карабаха» отличились Камило Дуран (51) и Элвин Джафаргулиев (57). На 57-й минуте пенальти не реализовал полузащитник «Карабаха» Марко Янкович.
Первая игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «Ньюкасла». «Карабах» является первой и единственной командой из Азербайджана, преодолевший общий этап Лиги чемпионов. На общем этапе текущего сезона азербайджанская команда заняла 22-е место, набрав 10 очков. «Ньюкасл», набравший 14 очков, финишировал 12-м.
Соперник «Ньюкасла» по ⅛ финала определится позднее.
В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Финал текущего розыгрыша турнира пройдет 30 мая в Будапеште.
Эдди Хау
Гурбан Гурбанов
Сандро Тонали
(Уильям Осула)
4′
Жоэлинтон
(Харви Барнс)
6′
Свен Ботман
(Киран Триппьер)
52′
Камило Дуран
(Хонатан Монтиэль)
51′
Эльвин Джафаргулиев
(Марко Янкович)
57′
Марко Янкович
57′
32
Аарон Рамсдейл
37
Алекс Мерфи
27
Ник Вольтемаде
8
Сандро Тонали
11
Харви Барнс
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
53′
3
Льюис Холл
7
Жоэлинтон
54′
10
Энтони Гордон
18
Уильям Осула
73′
9
Йоан Висса
23
Джейкоб Мерфи
87′
61
Лео Шахар
4
Свен Ботман
53′
28
Джозеф Уиллок
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
81
Кевин Медина
55
Бадави Гусейнов
18
Дани Болт
35
Педру Бикалью
80′
44
Эльвин Джафаргулиев
79′
27
Турал Байрамов
17
Камило Дуран
69′
21
Алексей Кащук
8
Марко Янкович
79′
22
Муса Гурбанлы
9
Хонатан Монтиэль
62′
20
Кади Боржес
10
Абделла Зубир
79′
11
Эммануэль Аддай
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти