«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Интер» и вышел в ⅛ финала ЛЧ

В составе «Будё-Глимта» голы забили Йенс Петтер Хёуге (58-я минута) и Хокон Эвьен (72). У «Интера» отличился Алессандро Бастони (77). В первом матче «Будё-Глимт» дома обыграл «Интер» со счетом 3:1 и прошел дальше в Лиге чемпионов по сумме двух матчей.