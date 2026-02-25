«Будё-Глимт» с Хайкиным обыграл «Интер» и вышел в ⅛ финала ЛЧ

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» в гостях со счетом 2:1 обыграл итальянский «Интер» в ответном матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».
В составе «Будё-Глимта» голы забили Йенс Петтер Хёуге (58-я минута) и Хокон Эвьен (72). У «Интера» отличился Алессандро Бастони (77). В первом матче «Будё-Глимт» дома обыграл «Интер» со счетом 3:1 и прошел дальше в Лиге чемпионов по сумме двух матчей.
Ворота «Будё-Глимта» защищал российский голкипер Никита Хайкин. Россиянин провел 10-й матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, ранее он выходил в старте во всех играх общего этапа и в первой встрече с «Интером».
На общем этапе «Будё-Глимт» занял 23-е место с 9 очками и впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Интер» занял 10-е место с 15 очками. Миланская команда является трехкратным победителем Лиги чемпионов. Лучшим результатом норвежских клубов в Лиге чемпионов является выход «Русенборга» в ¼ финала в сезоне-1996/97, тогда команда уступила будущему финалисту турнира итальянскому «Ювентусу».
Соперник «Будё-Глимта» по ⅛ финала определится позднее.
В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. Финал текущего розыгрыша турнира пройдет 30 мая в Будапеште.
Кристиан Киву
Хьетиль Кнутсен
Алессандро Бастони
(Анж-Йоан Бонни)
76′
Йенс Петтер Хауге
58′
Хокун Эвьен
(Йенс Петтер Хауге)
72′
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
25
Мануэль Аканджи
23
Николо Барелла
94
Франческо Эспозито
9
Маркус Тюрам
31
Янн Биссек
81′
2
Дензел Дюмфрис
11
Луис Энрике
62′
8
Петар Сучич
32
Федерико Димарко
81′
30
Карлос Аугусту
7
Петр Зелиньски
62′
17
Анди Диуф
16
Давиде Фраттези
62′
14
Анж-Йоан Бонни
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
19
Сондре Брунстад Фет
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
6
Юстейн Гундерсен
67′
15
Фредрик Бьеркан
85′
5
Хайтам Алеесами
26
Хокун Эвьен
82′
14
Ульрик Сальтнес
9
Каспер Хег
77′
21
Андреас Хельмерсен
11
Оле Дидрик Бломберг
77′
25
Исак Дюбвик Мяяття
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти