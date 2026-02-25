«Это позор». Игрок «Бенфики» Престианни отреагировал на решение УЕФА о своем отстранении

Напомним, УЕФА временно отстранил футболиста из-за обвинений в проявлении расизма в отношении нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора во время первого стыкового матча, состоявшегося 17 февраля.
«Подкат без намерения игры в мяч они могут увидеть и не наказать игрока. А вот наказывать без доказательств для них нормально. В случае с “Реалом” они это даже не скрывают. Это позор», — приводит слова Престианни A Bola.
Сообщается, что игрок опубликовал этот пост в X, но через полчаса удалил.
«Реал» и «Бенфика» сыграют сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23:00 по московскому времени.