Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.85
П2
3.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.00
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.18
П2
6.05
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

«Это позор». Игрок «Бенфики» Престианни отреагировал на решение УЕФА о своем отстранении

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни отреагировал на решение УЕФА, которое оставило в силе его отстранение от ответного матча Лиги чемпионов против «Реала».

Источник: Getty Images

Напомним, УЕФА временно отстранил футболиста из-за обвинений в проявлении расизма в отношении нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора во время первого стыкового матча, состоявшегося 17 февраля.

«Подкат без намерения игры в мяч они могут увидеть и не наказать игрока. А вот наказывать без доказательств для них нормально. В случае с “Реалом” они это даже не скрывают. Это позор», — приводит слова Престианни A Bola.

Сообщается, что игрок опубликовал этот пост в X, но через полчаса удалил.

«Реал» и «Бенфика» сыграют сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23:00 по московскому времени.