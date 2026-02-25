Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
3
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.83
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.33
П2
6.41
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.35
П2
4.83
Футбол. Лига Европы
26.02
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
26.02
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86

Чилаверт ответил на критику Куртуа: «Это ему должно быть стыдно за то, что он увел девушку у де Брейне»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа вступил в словесную перепалку с легендарным парагвайским голкипером Хосе Луисом Чилавертом. Причиной конфликта стали резкие высказывания Чилаверта в адрес нападающих сливочных Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора на фоне недавнего скандала с участием игрока «Бенфики» Джанлуки Престианни.

Источник: Getty Images

Все началось с того, что Чилаверт раскритиковал поведение звезд «Реала» после инцидента с оскорблениями в адрес Винисиуса. Куртуа не оставил эти слова без внимания.

«Эти слова постыдны. Нельзя говорить такие вещи, это ведь тоже оскорбление иного рода».

Такой ответ пришелся Чилаверту не по вкусу. Парагваец мгновенно парировал, переключившись на личную жизнь Куртуа и припомнив тому давний скандал.

«Постыдно? Нет. Это Куртуа должно быть стыдно за то, что он увел девушку у Кевина де Брейне. У своего же партнера по сборной».