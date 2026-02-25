Чилаверт ответил на критику Куртуа: «Это ему должно быть стыдно за то, что он увел девушку у де Брейне»

Все началось с того, что Чилаверт раскритиковал поведение звезд «Реала» после инцидента с оскорблениями в адрес Винисиуса. Куртуа не оставил эти слова без внимания.
«Эти слова постыдны. Нельзя говорить такие вещи, это ведь тоже оскорбление иного рода».
Такой ответ пришелся Чилаверту не по вкусу. Парагваец мгновенно парировал, переключившись на личную жизнь Куртуа и припомнив тому давний скандал.
«Постыдно? Нет. Это Куртуа должно быть стыдно за то, что он увел девушку у Кевина де Брейне. У своего же партнера по сборной».