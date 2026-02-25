Ричмонд
Российского вратаря назвали лучшим по отраженным ударам в Лиге чемпионов

По данным Opta, в матчах Лиги чемпионов Хайкин отразил 56 ударов. Он также занял второе место по предотвращенным голам.

Источник: Getty Images

Российский вратарь норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин стал лучшим в Лиге чемпионов по отраженным ударам, сообщает Opta.

В матчах Лиги чемпионов Хайкин отразил 56 ударов. Вторым идет польский вратарь «Карабаха» Матеуш Кохальски (43), третьим — бельгиец Тибо Куртуа из мадридского «Реала» (41).

30-летний россиянин занял второе место по предотвращенным голам — 4,3, уступив лидерство вратарю казахстанского «Кайрата» Темирлану Анарбекову (4,4). Тройку замкнул голкипер итальянского «Интера» Ян Зоммер (3,3).

С Хайкиным на воротах «Будё-Глимт» в матче плей-офф Лиги чемпионов сенсационно обыграл лидера чемпионата Италии «Интер». Первый стыковой матч между ними состоялся 18 февраля и также завершился победой «Будё-Глимта» со счетом 3:1. На общем этапе норвежцы одержали победу над «Манчестер Сити» и «Атлетико».

Россиянин выступает за клуб с 2019 года с перерывом на несколько месяцев в начале 2023-го, когда уезжал в английский «Бристоль Сити». С «Будё-Глимтом» голкипер выиграл четыре чемпионата Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024).

В сентябре 2025 года вратарь заявил о готовности выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. До этого он начал процедуру получения норвежского гражданства. С 2022 года Хайкин неоднократно отказывался от вызова в сборную России, в которую до этого вызывался в 2021 году.