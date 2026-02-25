«Аталанта» разгромила «Боруссию» и вышла в ⅛ финала Лиги чемпионов

Счет на 5-й минуте открыл форвард бергамасков Джанлука Скамакка. В конце первого тайма преимущество хозяев удвоил Давиде Дзаппакоста. Марио Пашалич довел счет до разгромного на 57-й минуте.
Гости сумели отыграть один мяч за 15 минут до конца основного времени, отличился Карим Адейеми.
Решающий гол на 90+8-й минуте с пенальти забил полузащитник «Аталанты» Лазар Самарджич.
«Аталанта» одержала победу по сумме двух матчей (первая игра — 0:2) и вышла в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
25.02.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Атлети Адзурри д’Италия
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Нико Ковач
Голы
Аталанта
Джанлука Скамакка
5′
Давиде Дзаппакоста
45′
Марио Пашалич
(Мартен де Рон)
57′
Лазар Самарджич
90+8′
Боруссия Д
Карим Адейеми
(Карни Чуквуэмека)
75′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
42
Джорджио Скальвини
90+7′
4
Исак Хин
69′
77
Давиде Дзаппакоста
47
Лоренцо Бернаскони
15
Мартен де Рон
8
Марио Пашалич
10
Лазар Самарджич
23
Сеад Колашинац
72′
69
Хонест Аханор
9
Джанлука Скамакка
72′
90
Никола Крстович
59
Никола Залевски
85′
7
Камалдин Сулемана
19
Берат Джимсити
77′
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
23
Эмре Джан
53′
5
Рами Бенсебаини
13′
90+7′
3
Вальдемар Антон
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
8
Феликс Нмеча
26
Юлиан Рюэрсон
90+9′
70′
2
Ян Коуту
7
Джоб Беллингем
70′
27
Карим Адейеми
14
Максимилиан Байер
60′
17
Карни Чуквуэмека
10
Юлиан Брандт
60′
21
Фабиу Силва
69′
Статистика
Аталанта
Боруссия Д
Желтые карточки
1
5
Красные карточки
1
1
Удары (всего)
14
7
Удары в створ
8
4
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
1
Фолы
17
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти