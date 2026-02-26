«Селтик» обыграл «Штутгарт» в матче Лиги Европы, но вылетел из турнира

Первый матч между командами прошел 19 февраля в Глазго, тогда немецкий клуб выиграл со счетом 4:1. Таким образом, «Штутгарт» одержал победу над «Селтиком» по сумме двух встреч (4:2) и вышел в ⅛ финала турнира, а шотландская команда завершила выступление в Лиге Европы.