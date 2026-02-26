«Селтик» обыграл «Штутгарт» в матче Лиги Европы, но вылетел из турнира

Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых мяч забил Люк Маккоуэн (1-я минута).
Первый матч между командами прошел 19 февраля в Глазго, тогда немецкий клуб выиграл со счетом 4:1. Таким образом, «Штутгарт» одержал победу над «Селтиком» по сумме двух встреч (4:2) и вышел в ⅛ финала турнира, а шотландская команда завершила выступление в Лиге Европы.
В другом матче дня венгерский «Ференцварош» на своем поле обыграл болгарский «Лудогорец» со счетом 2:0 и вышел в ⅛ финала турнира, победив по сумме двух встреч (3:2).
Соперниками «Штутгарта» и «Ференцвароша» в ⅛ финала станут португальские команды. Один из этих клубов сыграет с «Брагой», другой — с «Порту». Жеребьевка стадии пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Себастьян Хенесс
Мартин О`Нилл
Люк Маккоуэн
(Чуквубуике Адаму)
1′
33
Александр Нюбель
4
Джоша Вагноман
7
Максимилиан Миттельштедт
26
Дениз Ундав
29
Финн Ельч
16
Атакан Каразор
27
Бадредин Буанани
85′
11
Биляль Эль-Ханнус
18
Джейми Левелинг
46′
10
Крис Фюрих
8
Тиагу Томаш
64′
6
Ангело Штиллер
14
Лука Хакес
72′
3
Рамон Хендрикс
30
Чема Андрес
64′
9
Эрмедин Демирович
12
Вильями Синисало
36
Марсело Сараччи
42
Каллум Макгрегор
38
Дайдзэн Маэда
6
Остон Трасти
47
Дэйн Маррей
51
Колби Донован
45′
55′
56
Энтони Ралстон
13
Хьюн Джун Ян
68′
8
Беньямин Нюгрен
41
Рео Хатате
78′
17
Келечи Ихеаначо
9
Чуквубуике Адаму
55′
11
Томаш Чванчара
14
Люк Маккоуэн
68′
23
Себастьян Тунекти
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти