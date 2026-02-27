«Панатинаикос» Бенитеса по пенальти прошел «Викторию Пльзень» в стыках Лиги Европы

После ничьей дома (2:2) греческая команда на выезде обыграла «Викторию» в серии пенальти (1:1, 4:3).
В основное время голами отличились Эндрюс Тетте («Панатинаикос») и Карел Спачил («Виктория»).
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
26.02.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Дусан Арена
Главные тренеры
Мартин Хиски
Рафаэль Бенитес
Голы
Виктория Пл
Карел Спачил
(Патрик Грошовски)
62′
Панатинаикос
Эндрюс Тетте
(Висенте Таборда)
9′
Составы команд
Виктория Пл
44
Флориан Вигеле
40
Сампсон Две
19
Шейк Суаре
99
Амар Мемич
17
Патрик Грошовски
74′
9
Денис Вишински
70
Салим Фаго Лавал
82′
12
Александр Сойка
21
Вацлав Емелка
46′
80
Принс Квабена Аду
5
Карел Спачил
82′
32
Матей Валента
6
Лукаш Черв
82′
11
Матей Выдра
18
Томаш Ладра
100′
20
Иржи Панош
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
62′
3
Георгиос Катрис
15
Сверрир Ингасон
2
Давиде Калабрия
96′
77
Георгиос Кирьякопулос
5
Ахмед Туба
90+4′
91′
26
Хавьер Эрнандес
105′
7
Эндрюс Тетте
115′
72
Милош Пантович
20
Висенте Таборда
76′
28
Факундо Пельистри
9
Анасс Зарури
46′
31
Филип Джуричич
11
Анастасиос Бакасетас
60′
90′
16
Адам Гнезда Черин
8
Ренату Санчеш
29′
109′
19
Кароль Свидерски
Статистика
Виктория Пл
Панатинаикос
Желтые карточки
1
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
2
3
Угловые
7
3
Фолы
22
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти