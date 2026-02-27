Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
3
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Фенербахче
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 3:4
Виктория Пл
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
0
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
0
:
Лилль
2
П1
X
П2

«Сельта» прошла ПАОК Оздоева в стыковом раунде Лиги Европы

«Сельта» дома победила ПАОК в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы — 1:0.

Источник: AFP 2023

Гол на 63-й минуте забил Виллиотт Сведберг с передачи Яго Аспаса. Хавбек ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле весь матч.

По сумме двух матчей испанская команда одержала победу со счетом 3:1.

В параллельном матче «Болонья» обыграла «Бранн» по сумме двух встреч со счетом 2:0 (1:0, 1:0).

В ⅛ финала «Сельта» сыграет с «Лионом» или «Астон Виллой». Соперником «Болоньи» станет «Рома» или «Фрайбург».

Сельта
1:0
Первый тайм: 0:0
ПАОК
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
26.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Балаидос
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Рэзван Луческу
Голы
Сельта
Виллиотт Сведберг
(Яго Аспас)
63′
Составы команд
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
5
Серхио Каррейра
17
Хави Руэда
15
Матиас Весино
2
Карл Старфельт
7
Борха Иглесиас
77′
30
Фер Лопес
19
Виллиотт Сведберг
77′
39
Джонс Эль-Абделлауи
20
Маркос Алонсо
89′
24
Карлос Домингес
10
Яго Аспас
67′
9
Ферран Хутгла
6
Илайш Мориба
40′
46′
16
Мигель Роман
ПАОК
99
Антонис Цифтис
3
Джонджо Кенни
21
Абдул Рахман Баба
35
Хорхе Санчес
16
Томаш Кендзера
5
Яннис Михаилидис
27
Магомед Оздоев
20
Христос Зафейрис
52
Димитриос Хацидис
74′
32
Грег Тэйлор
22
Алессандро Бьянко
64′
2
Мади Камара
7
Георгиос Якумакис
80′
19
Александр Еремеев
Статистика
Сельта
ПАОК
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
3
0
Угловые
6
2
Фолы
9
9
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти