«Сельта» прошла ПАОК Оздоева в стыковом раунде Лиги Европы

Гол на 63-й минуте забил Виллиотт Сведберг с передачи Яго Аспаса. Хавбек ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле весь матч.
По сумме двух матчей испанская команда одержала победу со счетом 3:1.
В параллельном матче «Болонья» обыграла «Бранн» по сумме двух встреч со счетом 2:0 (1:0, 1:0).
В ⅛ финала «Сельта» сыграет с «Лионом» или «Астон Виллой». Соперником «Болоньи» станет «Рома» или «Фрайбург».
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
26.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Балаидос
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Рэзван Луческу
Голы
Сельта
Виллиотт Сведберг
(Яго Аспас)
63′
Составы команд
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
5
Серхио Каррейра
17
Хави Руэда
15
Матиас Весино
2
Карл Старфельт
7
Борха Иглесиас
77′
30
Фер Лопес
19
Виллиотт Сведберг
77′
39
Джонс Эль-Абделлауи
20
Маркос Алонсо
89′
24
Карлос Домингес
10
Яго Аспас
67′
9
Ферран Хутгла
6
Илайш Мориба
40′
46′
16
Мигель Роман
ПАОК
99
Антонис Цифтис
3
Джонджо Кенни
21
Абдул Рахман Баба
35
Хорхе Санчес
16
Томаш Кендзера
5
Яннис Михаилидис
27
Магомед Оздоев
20
Христос Зафейрис
52
Димитриос Хацидис
74′
32
Грег Тэйлор
22
Алессандро Бьянко
64′
2
Мади Камара
7
Георгиос Якумакис
80′
19
Александр Еремеев
Статистика
Сельта
ПАОК
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
3
0
Угловые
6
2
Фолы
9
9
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти