«Ноттингем Форест» проиграл «Фенербахче», но вышел в ⅛ финала Лиги Европы

На 22-й минуте нападающий турецкой команды Керем Актюркоглу открыл счет. В начале второй половины он реализовал пенальти и оформил дубль, удвоив преимущество гостей. Спустя 20 минут форвард английской команды Каллум Хадсон-Одои отыграл один мяч.
«Ноттингем Форест» одержал победу в первом матче со счетом 3:0, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги Европы, где встретится с «Бетисом» или «Мидтьюлланном». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
26.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
City Ground
Главные тренеры
Витор Перейра
Доменико Тедеско
Голы
Ноттингем Форест
Каллум Хадсон-Одои
(Ола Айна)
68′
Фенербахче
Керем Актюркоглу
(Сидики Шериф)
22′
Керем Актюркоглу
48′
Составы команд
Ноттингем Форест
27
Штефан Ортега
21
Омари Хатчинсон
3
Неко Уильямс
23
Жаир Кунья
4
Морату
8
Эллиот Андерсон
5
Мурильо
46′
34
Ола Айна
16
Николас Домингес
84′
10
Морган Гиббс-Уайт
24
Джеймс Макэйти
46′
6
Ибраим Сангаре
20
Лоренцо Лукка
40′
46′
7
Каллум Хадсон-Одои
22
Райан Йейтс
46′
19
Игор Жезус
Фенербахче
13
Тарик Четын
18
Мерт Мюльдюр
17
Нголо Канте
5
Исмаил Юкшек
9
Керем Актюркоглу
6
Маттео Гендузи
14
Игит Эфе Демир
3
Арчи Браун
76′
22
Мюнир-Левент Мерджан
70
Огуз Айдын
63′
21
Марко Асенсио
26
Сидики Шериф
76′
54
Алаэттин Экиджи
45
Доргелес Нене
46′
27
Нелсон Семеду
Статистика
Ноттингем Форест
Фенербахче
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
4
4
Угловые
5
3
Фолы
12
8
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти