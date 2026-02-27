«Ноттингем Форест» проиграл «Фенербахче», но вышел в ⅛ финала Лиги Европы

«Ноттингем Форест» одержал победу в первом матче со счетом 3:0, поэтому вышел в ⅛ финала Лиги Европы, где встретится с «Бетисом» или «Мидтьюлланном». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.