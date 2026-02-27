В УЕФА заявили, что убытки европейских клубов превысили миллиард евро

При этом крупные потери небольшого числа клубов скрывают тот факт, что почти две трети команд, подавших отчетность, завершили год с прибылью. В УЕФА также зафиксировали, что в 2025 году было совершено 29 сделок по смене владельцев клубов, что стало третьим подряд снижением этого показателя. В организации объясняют это переходом частных инвесторов к покупке миноритарных долей, структурированному капиталу и частным кредитам.