Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.15
П2
3.19
Футбол. Первая лига
18:00
КАМАЗ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.36
П2
3.67
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.50
П2
9.60
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.21
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
3.70
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.65
П2
3.05
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.70
П2
1.84
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.15
П2
2.90

В УЕФА заявили, что убытки европейских клубов превысили миллиард евро

УЕФА опубликовал ежегодный отчет о финансовой устойчивости европейских клубов.

Источник: Freepik

Согласно документу, совокупная доналоговая прибыль клубов высших лиг в 2025 году осталась в минусе, несмотря на то, что их общая выручка впервые в истории приблизилась к отметке в 30 миллиардов евро.

В УЕФА отметили, что ключевыми драйверами роста стали увеличение доходов от спонсорства, трансферов и призовых за участие в еврокубках. Однако параллельно с выручкой росли и операционные расходы. Зарплаты игроков увеличились на 4,8%, а не связанные с зарплатами операционные издержки достигли 36% от общей выручки — максимального уровня за 15 лет.

Несмотря на общий прирост доходов, совокупные убытки лиг остаются значительными. В отчете приводятся данные по ряду чемпионатов: убытки клубов Ла Лиги составили 296 миллионов евро, Серии А — 255, Франции — 112, Греции — 92.

При этом крупные потери небольшого числа клубов скрывают тот факт, что почти две трети команд, подавших отчетность, завершили год с прибылью. В УЕФА также зафиксировали, что в 2025 году было совершено 29 сделок по смене владельцев клубов, что стало третьим подряд снижением этого показателя. В организации объясняют это переходом частных инвесторов к покупке миноритарных долей, структурированному капиталу и частным кредитам.