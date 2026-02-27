В УЕФА заявили, что убытки европейских клубов превысили миллиард евро

Согласно документу, совокупная доналоговая прибыль клубов высших лиг в 2025 году осталась в минусе, несмотря на то, что их общая выручка впервые в истории приблизилась к отметке в 30 миллиардов евро.
В УЕФА отметили, что ключевыми драйверами роста стали увеличение доходов от спонсорства, трансферов и призовых за участие в еврокубках. Однако параллельно с выручкой росли и операционные расходы. Зарплаты игроков увеличились на 4,8%, а не связанные с зарплатами операционные издержки достигли 36% от общей выручки — максимального уровня за 15 лет.
Несмотря на общий прирост доходов, совокупные убытки лиг остаются значительными. В отчете приводятся данные по ряду чемпионатов: убытки клубов Ла Лиги составили 296 миллионов евро, Серии А — 255, Франции — 112, Греции — 92.
При этом крупные потери небольшого числа клубов скрывают тот факт, что почти две трети команд, подавших отчетность, завершили год с прибылью. В УЕФА также зафиксировали, что в 2025 году было совершено 29 сделок по смене владельцев клубов, что стало третьим подряд снижением этого показателя. В организации объясняют это переходом частных инвесторов к покупке миноритарных долей, структурированному капиталу и частным кредитам.