Алаев надеется на возвращение российских команд в следующем сезоне

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев надеется на допуск отечественных клубов и сборных до международных турниров в следующем сезоне. Об этом он рассказал журналистам.

«Повлияет ли ситуация между США, Израилем и Ираном на возвращение российских клубов и сборных? Я не знаю, насколько это повысит шансы, но я надеюсь, что самое главное решение по несправедливому отстранению будет принято. Но видны двойные стандарты, никто по-другому не скажет. Я не нахожусь в переговорах по восстановлению или каких-то иных, поэтому я смотрю на это со стороны как достаточно опытный спортивный функционер. И я надеюсь очень, что российские клубы вернутся в еврокубки в следующем сезоне. Также надеюсь, что сборная России вернется в официальные соревнования и примет участие в отборе на чемпионат Европы 2028 года», — сказал Алаев.

«Велика ли вероятность лишения США чемпионата мира в 2026 году? Меня судьба сборной США по любым видам спорта не интересует. Интересует судьба клубов и сборных России. А будут ли отстранены сборные США и Израиля — будем наблюдать», — добавил глава РПЛ.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от турниров в 2022 году из-за ситуации на Украине.