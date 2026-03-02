Матч «Кайрата» с «Реалом»: Боранбаев объяснил, почему билеты были такими дорогими

Во время интервью Кайрата Боранбаева спросили, почему цены на домашние матчи в рамках Лиги чемпионов были дорогими. По словам журналиста, если цены на посещение матча против «Реала» можно объяснить ажиотажем, то стоимость пропуска на матч с «Пафосом» удивляет.
В ответ Боранбаев заявил, что ценовая политика формировалась с учетом требований УЕФА и анализа рынка.
«Надо понимать, что это матчи Лиги чемпионов. Многие там хейтят, да, и не верят, что мы как бы это согласовываем с УЕФА. Это так и есть», — ответил он.
Боранбаев признался, что клуб изучал стоимость билетов на крупные мероприятия в Алматы, включая концерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys, а также цены на теннисные и хоккейные матчи. Также он отметил, что около 3 тыс. билетов распространялась бесплатно среди партнеров.
«Для нас это тоже было впервые. Билеты согласовываются с точки зрения продажи. Есть билеты, которые УЕФА блокируют для спонсоров и гостей. И есть билеты, которые мы сами раздали для наших любителей футбола — ветераны, воспитанники академий», — добавил Боранбаев.
Он также отметил, что дорогих билетов на матч с «Реалом» было больше, чем на остальные матчи в рамках Лиги чемпионов.
Контекст
Ранее «Кайрат» уже неоднократно критиковали из-за стоимости билетов на домашние матчи. Так, после старта продаж билетов на матч «Кайрата» с «Пафосом», казахстанцы предположили, что стадион может оказаться незаполненным из-за высоких цен.
А в день самого матча поклонники футбола жаловались, что некоторых на матч запускали бесплатно, а часть билетов раздавали работникам крупных компаний.
Что касается билетов на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид», стоимость которых доходила до 250 тыс. тенге, многие имеющие билеты болельщики не смогли попасть на игру. На жалобы казахстанцев отреагировали в компании по продаже билетов.