Болельщикам «Галатасарая» запретили посещать гостевой матч ЛЧ в Ливерпуле

Также клуб должен будет выплатить штраф в размере 40 тысяч евро. Наказание связано с поведением болельщиков в ответном матче раунда за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (3:2 ДВ), который прошел 25 февраля в Турине. В частности, фанаты стамбульского клуба бросали на поле посторонние объекты, использовали пиротехнику и устраивали беспорядки.