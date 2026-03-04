Ричмонд
Болельщикам «Галатасарая» запретили посещать гостевой матч ЛЧ в Ливерпуле

УЕФА запретил болельщикам «Галатасарая» посещать гостевой матч ЛЧ с «Ливерпулем».

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил турецкому «Галатасараю» реализовывать билеты среди болельщиков на предстоящий гостевой матч команды в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

Также клуб должен будет выплатить штраф в размере 40 тысяч евро. Наказание связано с поведением болельщиков в ответном матче раунда за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса» (3:2 ДВ), который прошел 25 февраля в Турине. В частности, фанаты стамбульского клуба бросали на поле посторонние объекты, использовали пиротехнику и устраивали беспорядки.

В ⅛ финала Лиги чемпионов «Галатасарай» сыграет с английским «Ливерпулем». Первый матч пройдет 10 марта в Стамбуле, ответный — 18 марта в Ливерпуле.

