Вратарь «Баварии» Нойер пропустит первый матч с «Аталантой» в ЛЧ

Нойер получил повреждение и пропустит первый матч с «Аталантой» в ЛЧ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вратарю мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру диагностировали незначительный разрыв мышечного волокна в левой икре, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 10.03.2026, 23:00
Аталанта
-
Бавария
-

Нойер получил повреждение 6 марта в матче 25-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (4:1) и был заменен в начале второго тайма. Сроки восстановления футболиста не уточняются.

Немецкая газета Bild сообщает, что голкипер пропустит первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» 10 марта на выезде сыграет против итальянской «Аталанты».

Нойеру 39 лет. Он выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенской команды вратарь стал 12-кратным чемпионом Бундеслиги, два раза — победителем Лиги чемпионов, выиграл пять Кубков и восемь Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.