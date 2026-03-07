Вратарь «Баварии» Нойер пропустит первый матч с «Аталантой» в ЛЧ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вратарю мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру диагностировали незначительный разрыв мышечного волокна в левой икре, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Нойер получил повреждение 6 марта в матче 25-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (4:1) и был заменен в начале второго тайма. Сроки восстановления футболиста не уточняются.
Немецкая газета Bild сообщает, что голкипер пропустит первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» 10 марта на выезде сыграет против итальянской «Аталанты».
Нойеру 39 лет. Он выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенской команды вратарь стал 12-кратным чемпионом Бундеслиги, два раза — победителем Лиги чемпионов, выиграл пять Кубков и восемь Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.