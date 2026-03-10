Ричмонд
«Сейчас главная задача “Тоттенхэма” — не вылететь из АПЛ». Тудор — перед игрой с «Атлетико»

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор в преддверии первого матча с «Атлетико» в ⅛ финала Лиги чемпионов подчеркнул, что первоочередная задача для «шпор» — сохранить прописку в английской Премьер-лиге.

Источник: Sport24

За 9 туров до конца сезона «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, на одно очко опережая идущий в зоне вылета «Вест Хэм».

«Наша главная задача — остаться в Премьер-лиге, и об этом надо говорить открыто. Это не значит, что мы не хотим выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Каждый матч важен. Мы должны расти над собой, чтобы это стало возможным. Это совершенно другой турнир. Нам будет противостоять высококлассная команда, имеющая большой опыт игры в Лиге чемпионов.

Возможно, эти матчи помогут нам лучше взглянуть на наши проблемы. Такие игры помогают перестроиться, расти как команда, совершенствоваться во всем», — сказал Тудор на пресс-конференции.

Первый матч между командами пройдет сегодня, 10 марта, в Мадриде и начнется в 23:00 мск.