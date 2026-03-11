Сына легенды РПЛ заменили после пропуска трех мячей за 15 минут в матче ЛЧ

Первая встреча ⅛ финала турнира проходит в Мадриде, на данный момент счет 4:1 в пользу хозяев.
Кински пропустил три мяча за первые 15 минут матча. В первом голе чешский вратарь поскользнулся, в третьем — не попал по мячу, отдав его сопернику. Он уступил место в воротах Гульельмо Викарио на 17-й минуте и ушел в подтрибунное помещение.
Кински 22 года, он перешел в «Тоттенхэм» в январе 2025-го. Чех является сыном бронзового призера чемпионата Европы — 2004 Антонина Кински, который с 2004 по 2010 год защищал ворота подмосковного «Сатурна».
Диего Симеоне
Игор Тудор
Маркос Льоренте
(Хулиан Альварес)
6′
Антуан Гризманн
14′
Хулиан Альварес
15′
Робен Ле Норман
22′
Хулиан Альварес
(Антуан Гризманн)
55′
Педро Порро
(Ришарлисон)
26′
Доминик Соланке
(Педро Порро)
76′
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
17
Давид Ганцко
5
Джонни Кардозо
22
Адемола Лукман
69′
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
69′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
81′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
73′
23
Николас Гонсалес
4
Кевин Дансо
80′
37
Микки ван де Вен
17
Кристиан Ромеро
85′
23
Педро Порро
14
Арчи Грэй
62′
29
Пап Метар Сарр
31
Антонин Кински
17′
1
Гульельмо Викарио
24
Джед Спенс
4′
83′
7
Хави Симонс
9
Ришарлисон
60′
68′
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
46′
22
Конор Галлахер
11
Матис Тель
46′
19
Доминик Соланке
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти