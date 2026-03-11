Сына легенды РПЛ заменили после пропуска трех мячей за 15 минут в матче ЛЧ

Кински пропустил три мяча за первые 15 минут матча. В первом голе чешский вратарь поскользнулся, в третьем — не попал по мячу, отдав его сопернику. Он уступил место в воротах Гульельмо Викарио на 17-й минуте и ушел в подтрибунное помещение.