ПСЖ с Сафоновым обыграл «Челси» в первой встрече ⅛ финала Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе победителей отметились Брэдли Барколя (10-я минута), Усман Дембеле (40), Витинья (74) и Хвича Кварацхелия (86 и 90+4). У проигравших отличились Мало Гюсто (28) и Энцо Фернандес (57).