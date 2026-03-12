Ричмонд
ПСЖ с Сафоновым обыграл «Челси» в первой встрече ⅛ финала Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 5:2.

Источник: Getty Images

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» со счетом 5:2 обыграли английский «Челси» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Брэдли Барколя (10-я минута), Усман Дембеле (40), Витинья (74) и Хвича Кварацхелия (86 и 90+4). У проигравших отличились Мало Гюсто (28) и Энцо Фернандес (57).

Ворота ПСЖ защищал россиянин Матвей Сафонов. Ранее ТАСС сообщал, что Сафонов вошел в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи с командами Никарагуа и Мали.

Ответная встреча ⅛ финала Лиги чемпионов между «Челси» и ПСЖ состоится 17 марта в Лондоне.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале прошлого турнира французская команда со счетом 5:0 разгромила итальянский «Интер». «Челси» обыграл ПСЖ в финале клубного чемпионата мира 2025 года (3:0).

ПСЖ
5:2
Первый тайм: 2:1
Челси
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Лиам Росеньор
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Жоау Невеш)
10′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
40′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
74′
Хвича Кварацхелия
(Вильян Пачо)
86′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
90+4′
Челси
Мало Гюсто
(Энцо Фернандес)
28′
Энцо Фернандес
(Педру Нету)
57′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
78′
21
Люка Эрнандез
10
Усман Дембеле
69′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
62′
7
Хвича Кварацхелия
88′
29
Брэдли Барколя
78′
24
Сенни Маюлу
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
88′
49
Алехандро Гарначо
10
Коул Палмер
83′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
83′
9
Лиам Делап
Статистика
ПСЖ
Челси
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
8
4
Угловые
2
3
Фолы
14
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти