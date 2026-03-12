Чемпион мира усомнился, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов с Сафоновым в воротах

По ходу нынешнего сезона российский голкипер сумел стать первым номером парижской команды.
«Я задаюсь вопросом: можно ли выиграть Лигу чемпионов и повторить прошлогодний успех с вратарем, который демонстрирует недостатки во многих аспектах? Способен ли “ПСЖ” дойти до конца с вратарем, который вызывает опасения? С Шевалье то же самое…» — приводит слова Пети RMC Sport.
«Вспомните, что делал Доннарумма в прошлом году после того, как его долго критиковали. Вспомните, что делал Куртуа в “Реале”, когда они выиграли Лигу чемпионов. В воротах всегда был великий вратарь. Уровень становится выше, нападающие будут гораздо точнее. Нужен вратарь, который способен сделать два-три решающих сейва», — сказал экс-игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Челси».
Накануне «ПСЖ» с Сафоновым в воротах обыграл «Челси» (5:2) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.