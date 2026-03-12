Кварацхелию назвали лучшим в матче с «Челси». По Сафонову мнения разделились

Главным героем встречи в Париже стал грузинский полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, вышедший на замену на 63-й минуте — на его счету дубль и голевая передача. Также он получил желтую карточку.
Итальянские спортивные СМИ, освещающие все игры ЛЧ, единодушно назвали Хвичу лучшим игроком матча — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport поставили Кварацхелии высокую оценку 8,0.
А вот мнения об игре российского голкипера «ПСЖ» Сафонова разделились. La Gazzetta dello Sport поставила достойную оценку 7,0. Tuttosport — скромный балл 6,0, а Corriere dello Sport — всего 5,5.
Ответная встреча между «Челси» и «ПСЖ» состоится в Лондоне 17 марта.