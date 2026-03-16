Мбаппе и Беллингем вошли в заявку «Реала» на ответный матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Игра пройдет 17 марта. Начало — в 23.00 мск.
В список попали ранее травмированные Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Альваро Каррерас.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Фран Гонсалес.
Защитники: Дани Карвахаль, Давид Алаба, Трент Александр-Арнолд, Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Дин Хейсен, Диего Агуадо, Марио Ривас.
Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Тиагу Питарч, Арда Гюлер, Мануэль Анхель, Сесар Паласиос, Хорхе Кестеро.
Нападающие: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия, Франко Мастантуоно, Браим Диас.
В первом матче в Мадриде «Реал» победил со счетом 3:0.