Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Фиорентина
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Вулверхэмптон
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Леванте
Футбол. Кубок России
17.03
Краснодар
:
ЦСКА
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
П1
X
П2

УЕФА не стал дисквалифицировать футболиста «Челси», толкнувшего бол-боя

УЕФА вынес предупреждение полузащитнику «Челси» Педру Нету за толчок бол-боя в матче с ПСЖ (2:5). Португалец избежал дисквалификации и сыграет в ответной встрече 17 марта.

Источник: Reuters

Полузащитник «Челси» Педру Нету, который в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:5) толкнул болбоя, не будет дисквалифицирован. Об этом сообщил журналист Daily Mail Sport Майк Киган со ссылкой решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА (CEDB) приняла решение ограничиться предупреждением.

«Челси» 11 марта на выезде уступил «ПСЖ» со счетом 2:5. На 92-й минуте Нету попытался быстро ввести мяч из-за боковой, но бол-бой замешкался и футболист двумя руками толкнул юношу в грудь, отчего тот упал. Позже УЕФА возбудил дисциплинарное дело против нападающего.

Сам футболист после игры извинился перед бол-боем, подарил ему свою футболку и попросил прощения около 35 раз при помощи партнера по команде Витиньи, выступившего переводчиком.

Ответная игра между соперниками пройдет 17 марта в Лондоне. За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

ПСЖ
5:2
Первый тайм: 2:1
Челси
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Лиам Росеньор
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Жоау Невеш)
10′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
40′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
74′
Хвича Кварацхелия
(Вильян Пачо)
86′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
90+4′
Челси
Мало Гюсто
(Энцо Фернандес)
28′
Энцо Фернандес
(Педру Нету)
57′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
78′
21
Люка Эрнандез
10
Усман Дембеле
69′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
62′
7
Хвича Кварацхелия
88′
29
Брэдли Барколя
78′
24
Сенни Маюлу
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
88′
49
Алехандро Гарначо
10
Коул Палмер
83′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
83′
9
Лиам Делап
Статистика
ПСЖ
Челси
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
8
4
Угловые
2
3
Фолы
14
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
