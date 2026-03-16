УЕФА не стал дисквалифицировать футболиста «Челси», толкнувшего бол-боя

Полузащитник «Челси» Педру Нету, который в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:5) толкнул болбоя, не будет дисквалифицирован. Об этом сообщил журналист Daily Mail Sport Майк Киган со ссылкой решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА (CEDB) приняла решение ограничиться предупреждением.
«Челси» 11 марта на выезде уступил «ПСЖ» со счетом 2:5. На 92-й минуте Нету попытался быстро ввести мяч из-за боковой, но бол-бой замешкался и футболист двумя руками толкнул юношу в грудь, отчего тот упал. Позже УЕФА возбудил дисциплинарное дело против нападающего.
Сам футболист после игры извинился перед бол-боем, подарил ему свою футболку и попросил прощения около 35 раз при помощи партнера по команде Витиньи, выступившего переводчиком.
Ответная игра между соперниками пройдет 17 марта в Лондоне. За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Луис Энрике
Лиам Росеньор
Брэдли Барколя
(Жоау Невеш)
10′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
40′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
74′
Хвича Кварацхелия
(Вильян Пачо)
86′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
90+4′
Мало Гюсто
(Энцо Фернандес)
28′
Энцо Фернандес
(Педру Нету)
57′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
78′
21
Люка Эрнандез
10
Усман Дембеле
69′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
62′
7
Хвича Кварацхелия
88′
29
Брэдли Барколя
78′
24
Сенни Маюлу
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
7
Педру Нету
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
88′
49
Алехандро Гарначо
10
Коул Палмер
83′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
83′
9
Лиам Делап
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти