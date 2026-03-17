Линия забот: пройдут ли Сафонов и Хайкин в ¼ финала Лиги чемпионов

— Класс ПСЖ достаточно высок, чтобы спокойно удержать преимущество в три мяча в Лондоне, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец. — Завершающий отрезок первого матча был определяющим — французский клуб сумел сделать над собой усилие, чтобы поставить такого серьезного соперника, как «Челси», в очень сложное положение. Английский клуб, конечно, способен забить три гола дома, но в противостоянии с командой такого класса, как ПСЖ, вряд ли получится избежать голов в свои ворота, особенно когда тебе надо идти вперед и открывать пространство в своей обороне. Поэтому тут важно, чтобы ПСЖ не упустил свое, а Сафонов не провалил матч, сыграл на своем привычном уровне, как это сделал в первой игре.