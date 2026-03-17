Линия забот: пройдут ли Сафонов и Хайкин в ¼ финала Лиги чемпионов

Российские вратари Матвей Сафонов и Никита Хайкин близки к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. 17 марта их командам предстоят ответные выездные матчи ⅛ финала, к которым они подходят с комфортным преимуществом в три мяча. ПСЖ Сафонова на прошлой неделе разгромил дома «Челси» — 5:2 и теперь сыграет в Лондоне. «Буде-Глимт» Хайкина после уверенной победы над «Спортингом» со счетом 3:0 отправляется в Лиссабон, чтобы закрепить результат.
«Челси» — ПСЖ
Французский клуб в выходные не играл в национальном чемпионате — домашний матч с «Нантом» перенесли на другую дату из-за высокой загруженности в Лиге чемпионов. При этом парижане получили преимущество в гонке за золотыми медалями, поскольку главный конкурент, «Ланс», проиграл в гостях «Лорьяну» (1:2). До финиша чемпионата осталось восемь туров, ПСЖ лидирует с отрывом от второго места в одно очко, но с одним матчем в запасе.
«Челси» в выходные проиграл дома «Ньюкаслу» (0:1) и опустился на шестое место. Отставание от четвертой строчки, дающей право играть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, составляет три очка.
Первый матч против ПСЖ в Еврокубке для «Челси» изначально проходил в равной борьбе. В середине второго тайма счет в Париже был 2:2. Но в последние 20 минут встречи подопечные Луиса Энрике резко прибавили и забили три гола. Два из них на счету грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии, известного в России по игре за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».
Матвей Сафонов вновь провел надежно матч и уже два месяца не дает повода сомневаться в своем статусе основного вратаря действующего победителя Лиги чемпионов. Вряд ли что-то заставит тренерский штаб посадить его на лавку в ответной встрече в Лондоне. Если ПСЖ не упустит преимущество над «Челси», в четвертьфинале его ждет противостояние с победителем пары «Ливерпуль» — «Галатасарай».
— Класс ПСЖ достаточно высок, чтобы спокойно удержать преимущество в три мяча в Лондоне, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец. — Завершающий отрезок первого матча был определяющим — французский клуб сумел сделать над собой усилие, чтобы поставить такого серьезного соперника, как «Челси», в очень сложное положение. Английский клуб, конечно, способен забить три гола дома, но в противостоянии с командой такого класса, как ПСЖ, вряд ли получится избежать голов в свои ворота, особенно когда тебе надо идти вперед и открывать пространство в своей обороне. Поэтому тут важно, чтобы ПСЖ не упустил свое, а Сафонов не провалил матч, сыграл на своем привычном уровне, как это сделал в первой игре.
«Спортинг» — «Буде-Глимт»
Зимой норвежский клуб творит сенсацию за сенсацией. В двух последних турах группового этапа Лиги чемпионов он добился побед над топ-клубами. Сначала дома был повержен английский «Манчестер Сити» (3:1), а затем в Мадриде — испанский «Атлетико» (2:1). Это позволило команде Хайкина ворваться в зону плей-офф.
В предварительной стадии был также выбит лидер чемпионата Италии, прошлогодний финалист Лиги чемпионов миланский «Интер» (3:1; 2:1). На этом фоне лиссабонский «Спортинг» казался менее сложным соперником. Тем не менее победитель двух последних чемпионатов Португалии вряд ли заслуживал недооценки.
Но «Буде-Глимт» смог его разгромить дома 3:0. Хайкин отыграл без пропущенных мячей и теперь летит с командой в Лиссабон, чтобы окончательно довести дело до выхода в четвертьфинал, где должен сыграть с победителем пары «Арсенал» — «Байер».
Стоит отметить, что, как и в случае с ПСЖ, матч «Буде-Глимт» в чемпионате страны в минувшие выходные был перенесен. Команда Хайкина должна была 14 марта сыграть в гостях с «Сарпсборгом 08» в первом туре чемпионата Норвегии, который проходит по системе «весна-осень».
— Вряд ли «Буде-Глимт» упустит свое в ответном матче, — заявил «Известиям» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Конечно, «Спортинг» — хорошая команда, которая не просто так дошла до такой стадии в Лиге чемпионов и борется за чемпионство в Португалии. Но отыграть три гола у очень надежного в обороне «Буде-Глимт» будет крайне непросто. А если Хайкин будет надежен, не допустит серьезных ошибок и сыграет так же, как в прошлых матчах Лиги чемпионов, то путь норвежскому клубу в четвертьфинал открыт.
Ответный матч «Спортинга» с «Буде-Глимт» начнется в 20:45 по московскому времени 17 марта. В этот же день в 23:00 «Челси» начнет свою игру с ПСЖ.
Алексей Фомин