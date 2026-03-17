Арбелоа: Меня не волнует, сколько я пробуду в «Реале». Это последнее, о чем я думаю. Важен только матч с «Сити»

Первая игра между командами в Мадриде завершилась крупной победой «Реала» — 3:0.
"Беллингем захотел быть рядом с командой и приехал сюда со всеми. Он продолжит тренироваться частично, но во вторник не сыграет. Я очень рад видеть, что он близок к возвращению и рядом с нами — это важно для команды. Он уже является одним из лидеров и будет им в будущем. Очень важно, что он с нами. Мбаппе уже готов, вы увидите его на поле.
Мы прекрасно понимаем, насколько сложный нас ждет матч и какой соперник нам противостоит — и по составу, и в плане тренера, и в плане стадиона. Если мы хотим победить в противостоянии, то не должны думать ни о чем другом. Нужно показать очень высокий уровень, даже выше, чем в первом матче. Наша задача — сыграть с максимальной самоотдачей, дисциплиной, действовать как команда и создать сопернику серьезные проблемы, как мы уже делали.
Давление из-за моего будущего? Это последнее, о чем я сейчас думаю. Меня это не беспокоит. Все, что важно — матч с «Сити». Я хочу, чтобы команда продолжала играть так же, как в последних встречах, и чтобы болельщики «Реала» испытывали те же эмоции. Это главное. Сколько я пробуду на этом посту — меня не волнует. Я работаю так, будто нахожусь здесь уже 15 лет и впереди еще столько же. Буду здесь столько, сколько нужно, с большим энтузиазмом и удовольствием.
Решение «Сити» не тренироваться за день до игры? Гвардиола все объяснил. Для них это не в новинку — они уже делали так в этом сезоне, и это приносило результат. Я слышал, что матч с «Реалом» был для него уже 987-м в карьере, так что я точно не тот человек, кто будет давать ему советы. Это команда, которая может играть практически с закрытыми глазами. Они давно вместе и отлично понимают друг друга. Не думаю, что отсутствие тренировки в понедельник как-то повлияет на результат игры«, — приводит слова Арбелоа пресс-служба “Реала”.
Матч «Сити» — «Реал» состоится 17 марта в Манчестере и начнется в 23:00 мск.