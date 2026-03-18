ПСЖ с Сафоновым обыграл «Челси» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0 обыграл английский «Челси» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Лондоне.
Забитыми мячами отметились Хвича Кварацхелия (6-я минута), Брэдли Барколя (14) и Сенни Маюлу (62).
Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 5:2. В обеих встречах ворота французской команды защищал россиянин Матвей Сафонов.
В четвертьфинале ПСЖ сыграет с победителем противостояния между английским «Ливерпулем» и турецким «Галатасараем». В первом матче в Стамбуле хозяева одержали победу со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 18 марта. Первый четвертьфинальный матч пройдет 7 или 8 апреля, ответный — 14 или 15 апреля.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале предыдущего турнира французская команда со счетом 5:0 разгромила итальянский «Интер».
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти