ПСЖ с Сафоновым обыграл «Челси» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В четвертьфинале французская команда сыграет с победителем противостояния между английским «Ливерпулем» и турецким «Галатасараем».

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0 обыграл английский «Челси» в ответном матче ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами отметились Хвича Кварацхелия (6-я минута), Брэдли Барколя (14) и Сенни Маюлу (62).

Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 5:2. В обеих встречах ворота французской команды защищал россиянин Матвей Сафонов.

В четвертьфинале ПСЖ сыграет с победителем противостояния между английским «Ливерпулем» и турецким «Галатасараем». В первом матче в Стамбуле хозяева одержали победу со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 18 марта. Первый четвертьфинальный матч пройдет 7 или 8 апреля, ответный — 14 или 15 апреля.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале предыдущего турнира французская команда со счетом 5:0 разгромила итальянский «Интер».

Челси
0:3
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти