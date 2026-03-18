Гвардиола остался впечатлен работой Арбелоа: «Прогнозирую ему долгую и успешную тренерскую карьеру»

Испанский клуб дважды обыграл английский — 3:0 дома и 2:1 в гостях.
«Мне понравилось то, что я увидел. Очень хорошее впечатление. Их выход из обороны в атаку был великолепен, игроки отлично взаимодействовали друг с другом, демонстрируя высочайшее качество. У меня сложилось прекрасное впечатление, и я прогнозирую ему долгую и успешную тренерскую карьеру», — приводит слова Гвардиолы Football Espana.
Арбелоа возглавил «Реал» по ходу сезона, сменив на посту отправленного в отставку Хаби Алонсо.
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Альваро Арбелоа
Голы
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
41′
Реал
Винисиус Жуниор
22′
Винисиус Жуниор
(Орельен Тшуамени)
90+3′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
21
Райан Аит Нури
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
45
Абдукодир Хусанов
45+4′
20
Бернарду Силва
20′
27
Матеус Нунес
57′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
46′
6
Натан Аке
9
Эрлинг Холанн
57′
42
Антуан Семеньо
3
Рубен Диаш
46′
15
Марк Гехи
16
Родри
74′
14
Нико Гонсалес
Реал
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
1
Тибо Куртуа
46′
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
80′
83′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
74′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
74′
37
Мануэль Анхель
21
Браим Диас
69′
10
Килиан Мбаппе
76′
Статистика
Манчестер Сити
Реал
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
22
14
Удары в створ
8
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
6
Фолы
6
7
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
