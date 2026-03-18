Ричмонд
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
4
:
Ференцварош
0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
Гвардиола остался впечатлен работой Арбелоа: «Прогнозирую ему долгую и успешную тренерскую карьеру»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался под большим впечатлением от работы своего коллеги из мадридского «Реала» Альваро Арбелоа по итогам их очного противостояния на стадии ⅛ финала Лиги чемпионов.

Испанский клуб дважды обыграл английский — 3:0 дома и 2:1 в гостях.

«Мне понравилось то, что я увидел. Очень хорошее впечатление. Их выход из обороны в атаку был великолепен, игроки отлично взаимодействовали друг с другом, демонстрируя высочайшее качество. У меня сложилось прекрасное впечатление, и я прогнозирую ему долгую и успешную тренерскую карьеру», — приводит слова Гвардиолы Football Espana.

Арбелоа возглавил «Реал» по ходу сезона, сменив на посту отправленного в отставку Хаби Алонсо.

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Альваро Арбелоа
Голы
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
41′
Реал
Винисиус Жуниор
22′
Винисиус Жуниор
(Орельен Тшуамени)
90+3′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
21
Райан Аит Нури
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
45
Абдукодир Хусанов
45+4′
20
Бернарду Силва
20′
27
Матеус Нунес
57′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
46′
6
Натан Аке
9
Эрлинг Холанн
57′
42
Антуан Семеньо
3
Рубен Диаш
46′
15
Марк Гехи
16
Родри
74′
14
Нико Гонсалес
Реал
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
1
Тибо Куртуа
46′
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
80′
83′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
74′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
74′
37
Мануэль Анхель
21
Браим Диас
69′
10
Килиан Мбаппе
76′
Статистика
Манчестер Сити
Реал
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
22
14
Удары в створ
8
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
6
Фолы
6
7
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти