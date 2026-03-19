«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Доминик Собослаи (25-я минута), Юго Экитике (51), Райан Гравенберх (53) и Мохамед Салах (62), который также не смог реализовать пенальти в первом тайме.
Первая встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:0 в пользу «Галатасарая». По сумме результатов двух матчей «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против французского «ПСЖ».
В другом матче английский «Тоттенхэм» дома обыграл испанский «Атлетико» со счетом 3:2. В первом матче мадридская команда разгромила лондонский клуб со счетом 5:2. В четвертьфинале «Атлетико» сыграет с испанской «Барселоной».
Арне Слот
Окан Бурук
Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
25′
Юго Экитике
(Мохамед Салах)
51′
Райан Гравенберх
53′
Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
62′
Мохамед Салах
45+4′
1
Алиссон
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
67′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
89′
42
Трей Ньони
7
Флориан Вирц
89′
14
Федерико Кьеза
11
Мохамед Салах
74′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
89′
73
Рио Нгумоха
1
Угурджан Чакыр
4
Исмаил Якобс
7
Роланд Шоллои
53
Барыш Йылмаз
8
Габриэл Сара
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
93
Саша Боэ
46′
10
Лерой Сане
45
Виктор Осимхен
46′
77
Ноа Ланг
80′
9
Мауро Икарди
42
Абдюлкерим Бардакджы
73′
17
Эрен Элмали
34
Лукас Торрейра
60′
11
Юнус Акгюн
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
