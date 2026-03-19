Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу над турецким «Галатасараем» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Мячи забили Доминик Собослаи (25-я минута), Юго Экитике (51), Райан Гравенберх (53) и Мохамед Салах (62), который также не смог реализовать пенальти в первом тайме.

Первая встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:0 в пользу «Галатасарая». По сумме результатов двух матчей «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против французского «ПСЖ».

В другом матче английский «Тоттенхэм» дома обыграл испанский «Атлетико» со счетом 3:2. В первом матче мадридская команда разгромила лондонский клуб со счетом 5:2. В четвертьфинале «Атлетико» сыграет с испанской «Барселоной».

Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 1:0
Галатасарай
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Окан Бурук
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
25′
Юго Экитике
(Мохамед Салах)
51′
Райан Гравенберх
53′
Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
62′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Мохамед Салах
45+4′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
67′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
89′
42
Трей Ньони
7
Флориан Вирц
89′
14
Федерико Кьеза
11
Мохамед Салах
74′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
89′
73
Рио Нгумоха
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
4
Исмаил Якобс
7
Роланд Шоллои
53
Барыш Йылмаз
8
Габриэл Сара
90
Уилфрид Синго
99
Марио Лемина
93
Саша Боэ
46′
10
Лерой Сане
45
Виктор Осимхен
46′
77
Ноа Ланг
80′
9
Мауро Икарди
42
Абдюлкерим Бардакджы
73′
17
Эрен Элмали
34
Лукас Торрейра
60′
11
Юнус Акгюн
Статистика
Ливерпуль
Галатасарай
Удары (всего)
32
4
Удары в створ
14
1
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
6
2
Фолы
15
7
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
