Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.75
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.37
П2
5.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.40
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
5.76
X
4.14
П2
1.61
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.90
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.62
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.47
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

«Бавария» зарубится с «Реалом» в ¼ финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?

Их осталось восемь.

Источник: AP 2024

В среду прошли заключительные матчи ⅛ финала Лиги чемпионов — 2025/26: оставшиеся путевки в следующий раунд получили «Барселона», «Атлетико», «Бавария» и «Ливерпуль».

Результаты матчей ⅛ финала Лиги чемпионов

  • «Реал» — «Манчестер Сити» — 5:1 (первый матч — 3:0, ответный — 2:1)
  • «ПСЖ» — «Челси» — 8:2 (5:2, 3:0)
  • «Спортинг» — «Буде-Глимт» — 5:3 (0:3, 5:0)
  • «Арсенал» — «Байер» — 3:1 (1:1, 2:0)
  • «Атлетико» — «Тоттенхэм» — 7:5 (5:2, 2:3)
  • «Барселона» — «Ньюкасл» — 8:3 (1:1, 7:2)
  • «Ливерпуль» — «Галатасарай» — 4:1 (0:1, 4:0)
  • «Бавария» — «Аталанта» — 10:2 (6:1, 4:1).

Полная сетка плей-офф давно известна, никаких жеребьевок больше не будет. Все вышедшие в четвертьфинал команды уже знают, с кем сыграют.

Все пары ¼ финала

  • «Реал» — «Бавария»
  • «ПСЖ» — «Ливерпуль»
  • «Спортинг» — «Арсенал»
  • «Барселона» — «Атлетико»

На своем поле начнут команды, указанные первыми.

Источник: Reuters

Календарь игр ¼ финала

Следующая стадия начнется почти через три недели, после мартовской паузы на матчи сборных. Первые и ответные четвертьфинальные встречи разделит всего одна неделя.

В конце марта Европа перейдет на летнее время, поэтому матчи Лиги чемпионов снова будут начинаться в 22.00 по московскому времени. Раннего временного слота больше не будет.

7−8 апреля. Первые матчи

  • «Реал» — «Бавария»
  • «ПСЖ» — «Ливерпуль»
  • «Спортинг» — «Арсенал»
  • «Барселона» — «Атлетико»

14−15 апреля. Ответные матчи

  • «Бавария» — «Реал»
  • «Ливерпуль» — «ПСЖ»
  • «Арсенал» — «Спортинг»
  • «Атлетико» — «Барселона»

Победители первых двух пар сыграют друг с другом в полуфинале. Соответственно, победители двух последних противостояний поспорят за вторую путевку в финал.

Полуфинальные матчи пройдут 28—29 апреля и 5−6 мая.

Финал 30 мая примет Будапешт.

«Арсенал» и «Бавария» — главные фавориты

После каждой стадии суперкомпьютер Opta обновляет прогноз на победу в Лиге чемпионов. Перед стартом турнира фаворитом считался «Ливерпуль», которому давали 20,6 процента на трофей, но со временем его шансы уменьшились в три раза — до 7 процентов.

Вторым претендентом на победу сначала был «Арсенал» (15,3 процента), однако шансы лондонцев постепенно увеличивались и теперь выросли вдвое.

В другой половине сетки фаворит — «Бавария». Opta прогнозирует англо-немецкий финал в Будапеште. На полуфинал высокие шансы также у «Барселоны» и «ПСЖ».

Шансы на победу в Лиге чемпионов — 2025/26 по версии Opta

Клуб
Перед общим этапом
Сейчас
"Арсенал"15,3%30%
"Бавария"4,5%18%
"Барселона"8,8%14,7%
"ПСЖ"12%12,1%
"Реал"5,8%10,2%
"Ливерпуль"20,6%7%
"Атлетико"0,8%4,7%
"Спортинг"0,8%3,3%

А кто выиграет Лигу чемпионов, на ваш взгляд?

Автор: Гоша Чернов