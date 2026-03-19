«Бавария» зарубится с «Реалом» в ¼ финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?

В среду прошли заключительные матчи ⅛ финала Лиги чемпионов — 2025/26: оставшиеся путевки в следующий раунд получили «Барселона», «Атлетико», «Бавария» и «Ливерпуль».
Результаты матчей ⅛ финала Лиги чемпионов
- «Реал» — «Манчестер Сити» — 5:1 (первый матч — 3:0, ответный — 2:1)
- «ПСЖ» — «Челси» — 8:2 (5:2, 3:0)
- «Спортинг» — «Буде-Глимт» — 5:3 (0:3, 5:0)
- «Арсенал» — «Байер» — 3:1 (1:1, 2:0)
- «Атлетико» — «Тоттенхэм» — 7:5 (5:2, 2:3)
- «Барселона» — «Ньюкасл» — 8:3 (1:1, 7:2)
- «Ливерпуль» — «Галатасарай» — 4:1 (0:1, 4:0)
- «Бавария» — «Аталанта» — 10:2 (6:1, 4:1).
Полная сетка плей-офф давно известна, никаких жеребьевок больше не будет. Все вышедшие в четвертьфинал команды уже знают, с кем сыграют.
Все пары ¼ финала
На своем поле начнут команды, указанные первыми.
Календарь игр ¼ финала
Следующая стадия начнется почти через три недели, после мартовской паузы на матчи сборных. Первые и ответные четвертьфинальные встречи разделит всего одна неделя.
В конце марта Европа перейдет на летнее время, поэтому матчи Лиги чемпионов снова будут начинаться в 22.00 по московскому времени. Раннего временного слота больше не будет.
- «Реал» — «Бавария»
- «ПСЖ» — «Ливерпуль»
- «Спортинг» — «Арсенал»
- «Барселона» — «Атлетико»
- «Бавария» — «Реал»
- «Ливерпуль» — «ПСЖ»
- «Арсенал» — «Спортинг»
- «Атлетико» — «Барселона»
Победители первых двух пар сыграют друг с другом в полуфинале. Соответственно, победители двух последних противостояний поспорят за вторую путевку в финал.
Полуфинальные матчи пройдут
Финал 30 мая примет Будапешт.
«Арсенал» и «Бавария» — главные фавориты
После каждой стадии суперкомпьютер Opta обновляет прогноз на победу в Лиге чемпионов. Перед стартом турнира фаворитом считался «Ливерпуль», которому давали 20,6 процента на трофей, но со временем его шансы уменьшились в три раза — до 7 процентов.
Вторым претендентом на победу сначала был «Арсенал» (15,3 процента), однако шансы лондонцев постепенно увеличивались и теперь выросли вдвое.
В другой половине сетки фаворит — «Бавария». Opta прогнозирует англо-немецкий финал в Будапеште. На полуфинал высокие шансы также у «Барселоны» и «ПСЖ».
Шансы на победу в Лиге чемпионов — 2025/26 по версии Opta
|Клуб
|Перед общим этапом
|Сейчас
|"Арсенал"
|15,3%
|30%
|"Бавария"
|4,5%
|18%
|"Барселона"
|8,8%
|14,7%
|"ПСЖ"
|12%
|12,1%
|"Реал"
|5,8%
|10,2%
|"Ливерпуль"
|20,6%
|7%
|"Атлетико"
|0,8%
|4,7%
|"Спортинг"
|0,8%
|3,3%
А кто выиграет Лигу чемпионов, на ваш взгляд?
Автор: Гоша Чернов