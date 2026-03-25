УЕФА оштрафовал «Бенфику» за расистское поведение болельщиков

«Реал» 17 февраля благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл «Бенфику» (1:0) в первом матче раунда за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Бразилец отпраздновал гол танцем с угловым флагом между ног перед болельщиками «Бенфики». Следом встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что Винисиус вступил в перепалку с полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. УЕФА отстранил аргентинца от ответной игры, в которой «Реал» также одержал победу (2:1).