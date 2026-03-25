УЕФА оштрафовал «Бенфику» за расистское поведение болельщиков

УЕФА оштрафовал «Бенфику» на 40 тысяч евро за расизм в адрес Винисиуса.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал лиссабонскую «Бенфику» на 40 тысяч евро за расистское поведение болельщиков в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщается на сайте организации.

«Реал» 17 февраля благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл «Бенфику» (1:0) в первом матче раунда за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Бразилец отпраздновал гол танцем с угловым флагом между ног перед болельщиками «Бенфики». Следом встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что Винисиус вступил в перепалку с полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. УЕФА отстранил аргентинца от ответной игры, в которой «Реал» также одержал победу (2:1).

В среду УЕФА сообщил, что «Бенфика» заплатит штраф в размере 40 тысяч евро за расистское и/или дискриминационное поведение ее болельщиков. Кроме того, клуб наказан условным частичным закрытием стадиона на 500 мест во время следующего домашнего матча в турнирах под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.

Также «Бенфика» заплатит 25 тысяч евро за бросание болельщиками посторонних предметов и 8 тысяч евро за использование ими лазерных указок. Помощник главного тренера «Бенфики» Педру Луиш Феррейра Машаду отстранен на один матч клубных соревнований под эгидой УЕФА, в котором он должен принять участие.

Бенфика
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
17.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Да Луш
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
50′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
18
Леандру Баррейру
25
Джанлука Престианни
78′
81′
11
Доди Лукебакио
21
Андреас Шельдеруп
74′
10
Георгий Судаков
90+2′
27
Рафа Силва
74′
20
Ричард Риос
8
Фредрик Эурснес
80′
15
Сидни Лопеш Кабрал
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
87′
7
Винисиус Жуниор
51′
18
Альваро Каррерас
90′
2
Даниэль Карвахаль
6
Эдуардо Камавинга
90′
45
Тиаго Питарч
15
Арда Гюлер
86′
21
Браим Диас
Статистика
Бенфика
Реал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
3
7
Угловые
3
6
Фолы
6
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
