УЕФА оштрафовал «Бенфику» за расистское поведение болельщиков

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Контрольно-этический и дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал лиссабонскую «Бенфику» на 40 тысяч евро за расистское поведение болельщиков в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщается на сайте организации.
«Реал» 17 февраля благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл «Бенфику» (1:0) в первом матче раунда за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Бразилец отпраздновал гол танцем с угловым флагом между ног перед болельщиками «Бенфики». Следом встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что Винисиус вступил в перепалку с полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. УЕФА отстранил аргентинца от ответной игры, в которой «Реал» также одержал победу (2:1).
В среду УЕФА сообщил, что «Бенфика» заплатит штраф в размере 40 тысяч евро за расистское и/или дискриминационное поведение ее болельщиков. Кроме того, клуб наказан условным частичным закрытием стадиона на 500 мест во время следующего домашнего матча в турнирах под эгидой УЕФА с испытательным сроком в один год.
Также «Бенфика» заплатит 25 тысяч евро за бросание болельщиками посторонних предметов и 8 тысяч евро за использование ими лазерных указок. Помощник главного тренера «Бенфики» Педру Луиш Феррейра Машаду отстранен на один матч клубных соревнований под эгидой УЕФА, в котором он должен принять участие.
