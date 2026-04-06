Игрок «Арсенала» Сака пропустит первый матч против «Спортинга» в ЛЧ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главный тренер лондонского «Арсенала» испанец Микель Артета сообщил, что английский футболист команды Букайо Сака пропустит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» из-за повреждения.
Встреча пройдет во вторник в Лиссабоне и начнется в 22:00 мск.
«Букайо Сака и Юрриен Тимбер не приехали с нами в Лиссабон, они пока не восстановились. Надеюсь, что они станут доступны к выходным, если все пойдет хорошо», — приводит слова Артеты с пресс-конференции сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В субботу 24-летний Сака пропустил выездной матч Кубка Англии против «Саутгемптона» (1:2) из-за повреждения. В текущем сезоне он провел за «канониров» 42 матча и забил девять мячей.