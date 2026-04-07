Нойер сравнялся с Месси по матчам в ЛЧ в стартовом составе за один клуб

Нойеру 40 лет. Вратарь выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он 12 раз стал чемпионом Германии, 7 раз — обладателем Кубка Германии, 5 — кубка страны и 2 — победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Германии голкипер выиграл чемпионат мира 2014 года и стал бронзовым призером турнира 2010 года.