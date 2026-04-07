Нойер сравнялся с Месси по матчам в ЛЧ в стартовом составе за один клуб

Матч против «Реала» стал для голкипера 136-м, в котором он вышел с первых минут в составе «Баварии».

Источник: Reuters

МАДРИД, 7 апреля. /ТАСС/. Вратарь германской «Баварии» Мануэль Нойер сравнялся с аргентинским нападающим Лионелем Месси по количеству матчей в стартовом составе в футбольной Лиге чемпионов в составе одной команды.

Первая четвертьфинальная игра против испанского «Реала» стала 136-й для Нойера в турнире в составе «Баварии», которую он начал с первых минут. Рекордсменом является бывший голкипер сборной Испании и «Реала» Икер Касильяс (149). Месси 136 раз выходил в Лиге чемпионов в стартовом составе испанской «Барселоны».

Нойеру 40 лет. Вратарь выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он 12 раз стал чемпионом Германии, 7 раз — обладателем Кубка Германии, 5 — кубка страны и 2 — победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Германии голкипер выиграл чемпионат мира 2014 года и стал бронзовым призером турнира 2010 года.

Месси 38 лет, он является восьмикратным победителем «Золотого мяча». В Европе аргентинец также выступал за французский «Пари Сен-Жермен». В составе «Барселоны» он 4 раза выиграл Лигу чемпионов. Нападающий является чемпионом мира (2022) и серебряным призером мирового первенства (2014).