Эмери ведет «Астон Виллу» за трофеем, Николич и Ваноли разгромлены, а «Порту» все испортил кошмарный автогол

Как раз после этого момента «двуглавые орлы» стали приходить в себя, и уже ворота «Райо» спасла штанга. А потом был выход один на один, когда Койта оступился и вместо удара врезался в голкипера. Так АЕК упустил шанс отыграться и в добавленное к первому тайму время пропустил сам — когда Стракоша отбил перед собой удар Ахомаша, и на добивании отличился Унаи Лопес. Причем этим проблемы гостей не ограничились: они потеряли из-за травмы своего капитана Мандалоса. А без него гости получили пенальти после того, как мяча коснулся рукой падавший на газон Релваш, и удар с точки безупречно исполнил Паласон. «Пчелы» одной ногой в полуфинале.