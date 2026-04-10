Эмери ведет «Астон Виллу» за трофеем, Николич и Ваноли разгромлены, а «Порту» все испортил кошмарный автогол

Англия бьет Италию
Лигу Европы называют турниром Унаи Эмери, и что-то магическое в данном определении есть. Подтверждение этого — поразительное везение «Астон Виллы» в первом тайме матча в Болонье. Через полчаса на табло вполне могли гореть цифры 3:0, однако хозяева не добились ничего. Для начала Эмилиано Мартинес вытянул из верхнего угла акробатический удар соперника с отскоком от газона. Потом гол красно-синих отменили, так как Роу чуть затянул с передачей, и Кастро оказался в офсайде. Наконец, с лета замыкая фланговую подачу, в перекладину попал Фергюсон.
В свою очередь бирмингемцам хватило углового. Равалья не дотянулся до подачи Тилеманса, и Консе оставалось поразить пустой угол. А начало второго тайма стало продолжением кошмара «Болоньи». Хозяева рванули вперед, но начудили при розыгрыше мяча от своих ворот. Как итог — отличная работа Буэндии в прессинге и гол в исполнении Уоткинса. Между тем ворота «Виллы» спасли каркас ворот и переведший мяч через перекладину Мартинес. В следующей попытке Роу прекрасным обводящим ударом все-таки вернул в игру интригу, однако, как и в концовке первого тайма, «Болонью» прибил еще один результативный корнер Тилеманса, обернувшийся дублем Уоткинса.
Команда Винченцо Итальяно впервые проиграла домашний еврокубковый матч с разницей в два мяча. Объяснить это можно магией Эмери, который установил новый рекорд. Под его началом «Вилла» стала первой английской командой, которая выиграла в ЛЕ восемь раз подряд. То ли еще будет!
Вторая за вечер дуэль Англии и Италии (уже в ЛК) проходила под полным контролем «Кристал Пэлас». Невольную помощь лондонцам оказал Додо, который снес в штрафной Гессана и подарил пенальти нечасто в последнее время забивающему Матета. Француз еще в первом тайме должен был оформлять дубль, однако не смог пробить вратаря ударом с полутора метров. Впрочем, на счастье «орлов», на добивании преуспел удвоивший счет Митчелл.
Теоретически «Фиорентину» мог вернуть в игру попавший в перекладину Фаббиан. Но скорее команда Оливера Гласнера должна была забивать не три, а четыре-пять мячей. В частности, еще один шанс загубил Матета. Как бить головой, ему в концовке показал Исмаила Сарр, а отскок от газона не оставил шансов Де Хеа. Похоже, европейская кампания Паоло Ваноли подходит к концу.
Магия чисел
Событием для «Ноттингема» стало возвращение в старт Вуда. Ударный форвард «лесников» из-за травмы колена не играл с октября и до визита в Порту получил игровую практику, проведя тайм за молодежную команду и отметившись голом. Правда, на «Драгау» гостей сразу заставили защищаться, и долго они не продержались. Шикарный пас Росарио пяткой на ход партнеру закончился тем, что Габри Вейга вывел на пустой угол Виллиама Гомеса.
Все было под контролем «драконов», но в четверг они заставили поверить в магию чисел. На 13-й минуте в простейшей ситуации Мартим Фернандеш отдал пас к своим воротам и застал врасплох Диогу Кошту. Этот автогол — абсолютное невезение. Такой же оценки заслуживает итоговый результат применительно к «Порту». Хозяева играли лучше и ярче, но им не хватило завершения. Особенно обидно Фрохольдту, который испортил прекрасный пас одноклубника пяткой.
Немецкие машины
Очень симпатично играющая в нынешнем сезоне «Сельта» провалила первый тайм, дважды пропустив от «Фрайбурга» к 22-й минуте. Сначала галисийцы капитулировали перед живой легендой хозяев Грифо, который очень красиво подработал мяч у линии штрафной и закрутил его в дальний угол. Потом Матанович вывел на пустые ворота Бесте, а если бы не штанга после выстрела Манзамби, на перерыв команды ушли бы при крупном счете. Он, впрочем, увеличился во втором тайме: Бесте к забитому мячу добавил результативную подачу с углового на голову Гинтеру. «Сельта» загнала себя в угол, хотя могла повысить шансы перед ответной игрой, но Фер Лопес не смог нормально пробить с линии площади ворот.
Хорош был в четверг и представляющий Германию в ЛК «Майнц». Еще в декабре эта команда замыкала таблицу в Бундеслиге, однако команду реанимировал классно работавший в свое время с «Унионом» Урс Фишер. Под началом швейцарца «карнавальники» закрепились в середине таблицы национального чемпионата, а теперь сделали серьезную заявку на выход в полуфинал.
В свою очередь «Страсбуру» тяжело без своего снайпера Паничелли, который порвал «кресты» на тренировке сборной Аргентины и пропустит ЧМ-2026. Но он все-таки форвард, а в Германии у эльзасцев возникли критические проблемы в обороне. Плюс, вдохновенно играли хозяева. Счет они открыли, удачно сыграв в отборе в центре поля, после чего Сано разыграл «стеночку» с Кавасаки и поразил верхний угол при помощи рикошета. Не менее красиво удвоил счет защитник Пош — пушечным ударом с лета из центра штрафной.
Французы должны благодарить своего голкипера. Пендерс сделал все, чтобы сохранить интригу к ответному матчу. Два сейва бельгийца в одной атаке — высший пилотаж. Только «Страсбуру» требовалось еще и забивать, а с этим все было сложно. Ближе всех к голу подобрался сотрясший перекладину Валентин Барко. Эльзасцам требуется поправить прицел перед ответной игрой. В противном случае, для них проигрыш в два мяча снова окажется приговором (2 вылета в трех случаях).
33 несчастья греков и нокаут для голландцев
А открылся игровой день в ЛК — матчем команды бывшего главного тренера «Локомотива» и ЦСКА Марко Николича. Его АЕК не считался фаворитом, но все же не такой была разница в классе, чтобы пропускать в первой же атаке. Именно это произошло, когда последовал заброс на левый фланг, откуда Альваро Гарсия выкатил мяч в центр штрафной на открывшего счет Ахомаша. А в середине тайма греков спас ВАР, с которым согласился сходивший к монитору арбитр. Хотя момент получился неоднозначным: формально игрок хозяев был в офсайде, но вряд ли он реально мешал вратарю, когда Лежен красиво подкорректировал полет мяча пяткой.
Как раз после этого момента «двуглавые орлы» стали приходить в себя, и уже ворота «Райо» спасла штанга. А потом был выход один на один, когда Койта оступился и вместо удара врезался в голкипера. Так АЕК упустил шанс отыграться и в добавленное к первому тайму время пропустил сам — когда Стракоша отбил перед собой удар Ахомаша, и на добивании отличился Унаи Лопес. Причем этим проблемы гостей не ограничились: они потеряли из-за травмы своего капитана Мандалоса. А без него гости получили пенальти после того, как мяча коснулся рукой падавший на газон Релваш, и удар с точки безупречно исполнил Паласон. «Пчелы» одной ногой в полуфинале.
Единственный матч, в котором не забили до перерыва, взорвал эффектный гол Педриньо. Бразилец попал в «девятку» рикошетом от перекладины. А в нокаут АЗ отправил Алиссон. С интервалом в две минуты он отличился при подаче углового, а также завершил быструю контратаку.
Андрей Кузичев