«Почти нереально»: Булыкин оценил шансы «Спортинга» пройти «Арсенал» в Лиге чемпионов

«Думаю, в Лондоне будет совершенно другая игра, под диктовку “Арсенала”. 1:0 — победа, конечно, скромненька, но она все равно дает хорошее настроение для ответной игры. И при своих болельщиках, думаю, “канониры” не проиграют. Поэтому, конечно, “Спортингу” будет очень-очень тяжело что-то сделать, практически нереально», — считает Булыкин.
«Арсенал» одержал победу в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Лиссабоне со счетом 1:0, забив победный мяч в добавленное ко второму тайму время. Эта победа стала для лондонцев первой в истории в противостоянии с португальскими клубами.